Alcalde de Tomé exige cordón sanitario para cuarentena: “No le falta justificación a la gente para dejarse caer”

Una de las comunas que este fin de semana entraron en cuarentena total es Tomé, que hasta la semana pasada había registrado un rebrote de casos de Covid-19. Luego de un confuso inicio, “la comunidad ha acatado este requerimiento de manera muy favorable, y esperamos que esto se traduzca en que empiecen a disminuir los casos”, expresó en Ciudadano ADN el alcalde de la comuna, Eduardo Aguilera.

Según contó, los problemas fueron al inicio del confinamiento. “Con recursos en el bolsillo por el 10%, el centro de la ciudad estaba igual que en cualquier víspera nacional. Hubo un relajo de la gente. La gente entendió que esto ya estaba pasando, a pesar de que les hicimos ver que no era así”, criticó la autoridad de la comuna, que cuenta con 700 contagiados, de los cuales 130 son activos.

Sin embargo, la importancia medida fue lentamente comprendida por los tomecinos, por lo que “el sábado y domingo las calles del centro estaban casi vacías. La gente acató y de muy buena forma”.

Una zona turística en la cual, recordó, los primeros focos de contagio de Covid-19 tuvieron relación con traslados de la Región Metropolitana a Tomé. “Muchas familias fueron contagiados porque un familiar que venía de allá los contagió”, contó el alcalde.

Aguilera criticó la soledad con la que, como municipio, han debido enfrentar el tema, apuntando directamente al Minsal. “El ministro Paris dijo que se reunió con alcaldes de todo Chile y no fue así. Teníamos considerado un espacio (para esa reunión) junto con Puerto Aysén, que es una comuna con una realidad muy distinta, y no pudimos expresar nuestras inquietudes. Nos traspasan a los municipios la pelota de la trazabilidad, y no tenemos recursos. Los mensajes no han sido claros”. Eso sí, matizó, sí han tenido la atención del Intendente Regional para mejorar el tema, pero los equipos de fiscalización “siguen siendo insuficientes”.

Precisamente respecto a la trazabilidad, Aguilera hizo énfasis en la importancia de un cordón sanitario para su comuna, el que hasta el fin de semana pasado funcionó en la capital regional, Concepción. “Echamos de menos que esta cuarentena nuestra no haya sido acompañada de cordones sanitarios. No le falta la justificación a la gente de la intercomuna para dejarse caer, porque tenemos balnearios y playas”.

Finalmente, Aguilera espera que “en los próximos 10 días” las medidas puedan representar una incidencia en las cifras. Sin embargo, valora que “la gente hasta este momento la gente ha tomado conciencia, quizás producto del susto, y ha asumido muy bien la cuarentena”.