Vecinos de siete cerros de Valparaíso se organizan en un cordón para ayudar, educar y unir a la comunidad: “La solidaridad no tiene un color político”

El Cordón Vecinal 7 Cerros, que agrupa a los cerros Lecheros, Larraín, Molino, Rodríguez, Barón, Polanco y Recreo, es una organización territorial que se conformó a partir del estallido social, apuntando hacia la asamblea constituyente. A propósito de la pandemia, se reencuentra para ayudar, educar y unir a la comunidad, con siete ollas comunes de lunes a viernes, con las cuales logran entregar entre 160 y 200 almuerzos diarios, en una zona donde la crisis ha golpeado duramente. “La gente se mantiene con una comida al día”, comentó en Ciudadano ADN su coordinadora, Patricia Torres.

Una zona donde al hacinamiento de siempre, ahora se suma la cesantía. “Valparaíso no tiene muchas fuentes laborales, la gente trabaja en otras comunas, incluyendo Santiago. El comercio está cerrado, imagínate cuánta gente está con la Ley de Protección al Empleo”, contó Patricia, que está cesante y confinada -ya que es una persona de riesgo- en su casa de Cerro Larraín. “Soy penquista pero esta ciudad me adoptó, y es excepcional vivir aquí. La gente es solidaria, puro amor. Es pueblo”.

Las ollas comunes surgen de forma espontánea “porque la gente tenía hambre”. Además, médicos, abogados y profesores -en su mayoría cesantes- cubren, desde sus respectivas profesiones, las necesidades más urgentes de las personas. Pero también hay vecinos no profesionales que colaboran como voluntarios, en la cocina o en la entrega a domicilio de los almuerzos para quienes así lo necesiten.

Patricia también subrayó el apoyo que están recibiendo de grupos feministas. “Partimos como una agrupación pequeña, y se nos creó una red fantástica”.

De la municipalidad porteña, reconoce, “nos han hablado, nos ofrecen un tubo de gas, pero resulta que tenemos que tomarnos fotos con las autoridades. No queremos que nos utilicen, somos autogestionados, no somos de ningún partido político. La solidaridad no tiene un color político”.

Se trata de una temporada donde las tragedias se han vuelto dolorosamente cotidianas. “El otro día llovió, hubo derrumbes, y a la gente que vive en mediaguas se les mojó todo. Pero nos conseguimos materiales, algunos hicieron de maestros, yo hago esto, yo hago esto otro, todo voluntario”, contó Patricia. “El otro día falleció una niña haitiana, fue a urgencia, la atendieron pésimo, en la primera atención dijo que la habían discriminado. Volvió en la tarde y ya falleció. En el cordón se activaron las redes, fuimos al cementerio, se consiguió el ataúd, se acompañó al niño a retirar el cuerpo al Servicio Médico Legal, y se le está acompañando todavía. Ellos tenían un niño de cuatro años”.

Para apoyar al Cordón Vecinal 7 Cerros es posible comunicarse al whatsapp +569 88692771, y al correo patriciaivonne61@gmail.com, o directamente a la CuentaRUT 9.648.915-3. Y quienes están en Valparaíso pueden aportar directamente con alimentos en la Junta de Vecinos Nº9 y en la Cancha Laguna, los martes, jueves y domingo. Sus mayores necesidades son alimentación y ropa de abrigo “en buen estado, que la gente no limpie los closets, por favor”.