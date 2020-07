Decretan alerta ambiental para este miércoles en la Región Metropolitana

Debido a las malas condiciones del aire y de la ventilación en la cuenca de Santiago, la Intendencia Metropolitana decretó Alerta Ambiental para este miércoles 29 de julio en la región capitalina.

Esto significa que los vehículos sin sello verde no podrán ingresar al interior del Anillo Américo Vespucio en Santiago, y no podrán circular los que su patente finalicen en los dígitos 0, 1, 2 y 3. Los vehículos con sello verde tampoco podrán ser utilizados para las patentes terminadas en 0 y 1, y las motos no podrán circular si los dígitos de sus placas terminan en 0 y 1.

También se prohíbe el uso de calefactores y cocinas a leña, excepto si es con pellets, en la provincia de Santiago, y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Debido a la #CalidadDelAire y condiciones de ventilación, decretamos #AlertaAmbiental preventiva para este miércoles 29 en la Región Metropolitana. Conoce más sobre el período #GEC2020 en https://t.co/Ak3hdJ1OuQ #AireSantiago pic.twitter.com/rRQHgi4FE1 — Intendencia RM 🇨🇱 (@IntendenciaRM) July 29, 2020

Para realizar una denuncia por el uso de calefactores a leña se puede llamar al 600 360 7777.