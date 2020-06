Alcalde de Rancagua e inicio de cuarentena en la zona: “Es una decisión dolorosa pero necesaria”

La Región de O’higgins alcanzó los 3.017 contagios desde el inicio de la pandemia, de los cuales 904 corresponden a Rancagua, reflejando un alza en la cantidad de personas confirmadas por Covid-19 en la zona. Es por esto que el Gobierno decretó cuarentena para esta comuna y Machalí desde este viernes 19 a las 22:00 horas como medida sanitaria para contener el coronavirus.

El alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, conversó con ADN Hoy en donde se refirió a la determinación adoptada por la autoridad sanitaria, manifestando que es una decisión dolorosa, pero necesaria. “Es una medida dolorosa, pero necesaria. La esperábamos hace mucho tiempo. Lamentablemente se toma cuando ya estamos con una situación bastante compleja en cuanto a la cantidad de personas contagiadas, en la región hay más de 41 personas fallecidas”, señaló.

“Lo que nos interesa ahora es que la comunidad pueda ayudarnos para que esta sea una cuarentena lo más breve posible, la cuarentena no tiene sentido si no logramos mantener el compromiso de cada uno de los rancagüinos de hacer un fiel cumplimiento de las instrucciones y no exagerar en las salidas innecesarias“, aseguró Soto.

Finalmente, el jefe comunal pidió a la comunidad respetar las medidas y afirmó que los comercios de abastecimientos van a estar funcionando normalmente.