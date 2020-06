Ante la falta de internet, profesora rural de Icalma hace clases por radio: “La escuela no es solo conocimiento, es acompañamiento”

Teresa Venegas, profesora rural de historia de la localidad precordillerana de Icalma, en la Región de La Araucanía, decidió enfrentar el problema de la mala conexión a internet en su zona, que no permite implementar clases online. Ahora, está utilizando espacios de programación de la Radio Antumalal para llegar hasta las casas de sus alumnos.

Aunque “más que clases es un acompañamiento”, según contó en conversación con Ciudadano ADN. Se trata de un programa piloto en el que la radio, hasta hace poco dedicada a la música, está entregando noticias locales y espacios a la comunidad. “El micrófono estaba abierto, consulté con el director si podía ocupar espacio en la radio y no hubo ningún problema. Un chico manejaba el tema mecánico, me ayudó con el tema y me lancé”, relató Teresa.

El proyecto se trata, en palabras de Teresa, de darle “perspectiva pedagógica al acompañamiento social”. Porque, para ella, “la escuela no es solo un lugar donde exponemos conocimiento, sino da un acompañamiento que tiene que ver con el proceso biológico de los niños, niñas y adolescentes”. Esta mirada llevó a Teresa a pensar en la radio como una buena manera de vincularse con sus alumnos en medio de la pandemia. “En un aula normal solamente hablo yo, ahora gracias a la radio pueden escucharse otras voces”. En sus clases por radio, tiene invitados como un machi, o un físico”.

Sin embargo, Teresa asegura que, dadas las particulares circunstancias de la pandemia y de no estar en una sala de clases, no es el momento de aplicar el currículum obligatorio. “Sería una irresponsabilidad hacer clases como si fuera un año normal. No entiendo cómo se pretende enseñar lo que enseño en un aula con estas condiciones. Lo que trato de hacer es un apoyo, con temáticas entretenidas para la familia, porque no solo escuchan los estudiantes, escucha toda la familia”.

Por la misma razón, tampoco hay pruebas: el proyecto solo contempla actividades prácticas y tareas. Según Teresa, “de 50 niños, 30 tienen apoyo en su casa, ¿qué pasa con los otros?”.

Pese a que en Icalma no existen contagios de COVID-19, sí los ha habido en Lonquimay, la zona urbana más cercana. “Hay miedo, y es normal. Los niños más retraídos están en su casa, a otros no les importa y solo quieren volver a la escuela. Ese es el mundo de los niños”. En el mundo adulto, en cambio, existe clara conciencia de la amenaza sanitaria. Según contó Teresa, los propios vecinos comenzaron con controles sanitarios antes de Semana Santa, al tratarse de una zona turística y de una gran belleza natural.

Teresa, oriunda de Chillán, contó que “siempre me gustó la pedagogía y la historia, y cosas de la vida me trajeron acá. Estoy muy contenta, es un lugar muy hermoso”. Ahora que ya echó a andar su proyecto, tiene como nuevo objetivo poder grabar sus clases, ya que de las dos radios en que trabaja, “una tiene menor alcance y solo la escuchan 12 familias”.