Hombre acusó que fue golpeado y amenazado por infantes de marina tras control antes de toque de queda

Un hombre de San Pedro de la Paz denunció que fue agredido y recibió amenazas por parte de un grupo de infantes de marina. El hecho quedó consignado en Carabineros y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por torturas.

El hecho ocurrió en un control antes del toque de queda, mientras Claudio Jarpa, el agredido, se encontraba junto a un amigo y su primo en las cercanías de la playa.

Jarpa contó que uno de ellos “a puño cerrado me pega en la nariz, un combo, y ahí sentí que me quebró la nariz. En ese momento me llevan para el lado de la playa y ahí me hacen arrodillarme. Me tienen de rodillas en el suelo, viene uno y me pega con el fusil en la cabeza y ahí me empiezan a decir puras cuestiones”.

Luego, el hombre recibió amenazas de muerte, le dijeron que lo harían “desaparecer” y otras frases como “los pacos no tienen nada que ver, nosotros somos los que mandamos acá”. Más tarde, recibió un puntapié en las costillas.

El Ministerio Público confirmó que inició una investigación por el caso, el que estará a cargo del fiscal Nelson Villegas, que tiene dedicación preferente en causas de violación de Derechos Humanos.