Autoridades descartaron sumario sanitario por fiesta de efectivos de la FACh en Tarapacá

El jefe de la Defensa Nacional de Tarapacá, general Guillermo Paiva, descartó este domingo un sumario sanitario para los efectivos de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que fueron sorprendidos realizando una fiesta. El hecho ocurrió al interior de un recinto perteneciente al Departamento de Bienestar de dicha institución, en la comuna de Pica.

Al ser consultado por la situación, Paiva respondió molesto y llamó a que “las denuncias sean serias”, junto con agregar que “no puedo permitir que un medio me diga que hay desinformación de los reglamentos o bandos que han salido”.

Agregó que “les debo recordar que esta medida de la cuarentena es inédita, histórica en la región, que primera vez que se lleva acabo, por lo tanto, es lógico que haya observaciones ante medidas de control de este tipo. Tengo cientos de gente en la calle controlando, si tuviera que controlar a todos los servicios son más de 500 los servicios que hay que controlar”.

“Por lo tanto, no les pido la comprensión, pero sí tengan el respeto por la gente que está controlando, que está cumpliendo con sacrificio, de forma abnegada. Que haya una omisión o una observación de este tipo, es más que comprensible. Discúlpenme si me molesto en ese sentido, pero les pido la colaboración. La desinformación es de los medios”, sostuvo el oficial del Comando Conjunto Norte.

Respecto al caso en sí mismo, Paiva indicó que “debo aclarar que no hubo ninguna celebración, tampoco corresponde que en esta situación haya un sumario sanitario, no es una falta que esté estipulado en ese sentido. Tampoco un parte policial porque la situación no pasó a ser más allá que ruidos molestos, y de acuerdo a la ley, cuando hay ruidos molestos y éstos se atenúan o terminan no corresponde citación a ningún lugar”.

“Lo que sí hubo fue una sanción disciplinaria que la adoptó la superioridad de la Fuerza Aérea, y como tal no corresponde que yo diga los afectados ni qué tipo de sanción es”, dijo el jefe de la Defensa de Tarapacá.

Más ventiladores mecánicos

Por otro lado, el intendente Miguel Ángel Quezada confirmó durante esta jornada el aumento de 130 nuevos casos de Covid-19 en Tarapacá, que este domingo se ubicó, después de la Región Metropolitana, como la segunda región del país con mayor cantidad de contagios en un día, sumando a la fecha un total de 975 casos confirmados del nuevo coronavirus.

En esa línea, la autoridad comentó que dentro de las próximas llegarán cuatro ventiladores mecánicos, sumados a otros ocho que llegarán durante la semana a Tarapacá. Además, indicó que existen cupos en Coquimbo y Antofagasta en el caso que se requiera trasladar a un paciente crítico que no cuente con ventilación mecánica en Iquique.

Asimismo, confirmó que este lunes se materializará el traslado de 450 ciudadanos bolivianos que cumplieron su cuarentena tras arribar desde Providencia, quedando en Iquique un total de 93 ciudadanos de la misma nacionalidad que fueron confirmados con COVID-19, los que se mantienen aislados en un albergue instalado en el colegio universitario Unap.