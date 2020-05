Hombre sospechoso por Covid-19 cayó desde el sexto piso en el Hospital Gustavo Fricke de Valparaíso

Continúan las investigaciones en las dependencias del nuevo Hospital Gustavo Fricke, luego de que en horas de la madrugada un hombre de 58 años, internado como supuesto caso de Covid-19, habría caído desde el sexto piso, quedando en el tercer piso.

El seremi de Salud de la Región de Valparaíso, Francisco Álvarez, precisó que esta clase de hechos no pueden ocurrir en ningún centro asistencial, más aún teniendo en cuenta que el hospital fue recientemente puesto en marcha. “En estos momentos, se encuentra bastante grave, politraumatizado, y los equipos de salud están haciendo todos los esfuerzos para poder salir adelante con esta persona“, señaló.

“Lamentablemente, esto no puede volver a ocurrir, y el hospital está haciendo una investigación y además está reforzando todas las medidas para que, efectivamente, esto sin duda no puede ni siquiera volver a ocurrir, no por que sea un nuevo hospital, sino que no puede ocurrir en ningún centro asistencial. Si las personas están hospitalizadas es para que se recuperen, no para que pasen estas cosas“, afirmó el seremi.

El hombre de 58 años permanece internado en estado grave, tras una serie de complicaciones que habría sufrido tras la caída. Durante las últimas horas, el afectado entró a pabellón para tratar de estabilizar su condición médica.