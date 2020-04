Gobierno desmintió presencia de “boinas negras” en provincia de Arauco y no descartó querella

Fue una carta al director del diario El Mercurio que generó toda una polémica en la provincia de Arauco. En ella, el general en retiro del Ejército, Eduardo Aldunate, señaló que en la provincia y también en la Región de la Araucanía había un grupo de militares “boinas negras” para controlar la tensa situación que se vive tras el recrudecimiento de la violencia.

Además, sostuvo que estaba preocupado porque le medida podría llevar rápidamente a la acción de los militares en la zona.

Frente a esto, el Intendente de la Región del Biobío, Sergio Giacaman, descartó la presencia de los militares en la provincia de Arauco, y anunció la posibilidad de una querella. “Esto no es información oficial. Lo oficial es lo que yo les he comentado y que ha comentado también el almirante”, señaló.

“Hay un trabajo especialmente concentrado en las Fuerzas Especiales de Carabineros que son quienes están capacitados para este tipo de situaciones de desorden, y en este caso también como hemos visto acciones terroristas (yo no estoy juzgando a la personas, estoy juzgando lo que dice esa carta)”, indicó la autoridad.

Finalmente, Giacaman mostró su preocupación por la difusión de hecho que no son reales. “Acá lo importantes es siempre ver la fuente oficial y desde ahí evaluaremos cualquier acción que corresponda. Me preocupa que hayan personas instalando verdades que no son“, sentenció.

Cabe destacar que en la carta no se señala específicamente en qué puntos estarían estos grupos, pero que se daría por los últimos hechos de violencia y la presencia de manifestantes armados en la provincia de Arauco.