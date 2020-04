Covid-19: Autoridades de O’Higgins llamaron a no visitar sus ciudades durante Semana Santa

En las horas previas al inicio de la Semana Santa y en atención al aumento de contagios por el Covid-19, un grupo de autoridades de la provincia de Cardenal Caro, en la Región de O’Higgins, llamó a no visitar las ciudades, en especial las que tienen mayor atractivo turístico, y sobre todo no acudir a las segundas viviendas con propósitos vacacionales.

En la zona ya hay 43 casos de la enfermedad y 21 puntos de control más tres sanitarios a vehículos que transitan hacia la costa.

Leer también Nacional Subsecretaria de Prevención del Delito y Semana Santa: aseguró que las medidas de prevención serán más estrictas Nacional Ministerios del Interior y Salud definieron plan de fiscalización en todas las regiones durante Semana Santa Regional Alcaldesa de Viña del Mar ofició a jefe de zona para que decrete cierre de playas en Semana Santa

El alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova, emplazó a los eventuales turistas y dijo que “en esta oportunidad, les decimos que no solamente no lo intenten, sino que no vengan, porque si vienen, van a ser devueltos en la carretera“.

“Tenemos en todos los límites de la provincia de Cardenal Caro muy restringidos los accesos, solamente a la gente que vivimos acá en la provincia y por supuesto también los controles muy restrictivos en los accesos a la comuna de Pichilemu”, añadió el edil.

Al llamado de Córdova se sumó el de las autoridades de Paredones, Litueche, Navidad, La Estrella, Marchigüe y Las Cabras.