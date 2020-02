Habitantes de Santa Olga se manifestaron por problemas con el suministro y costo del agua potable

Durante esta jornada se desarrollaron manifestaciones organizadas por vecinos de Santa Olga, localidad de la Región del Maule que debió ser reconstruida tras los incendios forestales del año 2017.

Los habitantes denuncian un déficit de agua potable en el sector, lo que ha llevado a un aumento en las cuentas. Además, hay una gran cantidad de inconvenientes en las labores diarias. Como medida de contingencia, la Municipalidad de Constitución dispuso camiones aljibe para abastecer a los vecinos. En tanto, los vecinos exigen una respuesta por parte de las autoridades y alegan que en algunos casos el costo del agua alcanza los $90 mil mensuales.

En Santa Olga se han construido en total 473 viviendas, un colegio para mil alumnos y un cuartel de Bomberos. Sin embargo, hay alta demanda y aún no entra en funcionamiento el nuevo sistema de agua potable.

Este sistema, que está a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, transportaría agua desde el río Maule hasta Santa Olga por una tubería de 14 kilómetros. De momento no se encuentra operativo aunque las autoridades afirman que cuando entre en funcionamiento se terminaría el problema.

Patricia Chávez, presidenta del Programa de Agua Potable Rural en Santa Olga, explicó que la situación se debe al mal uso que los vecinos habrían hecho del agua durante los últimos meses, a lo que se suma un problema con los medidores.

“Ellos no saben cuidar el agua. Colocaron medidores de ¾, no de ½. Como tenían harta agua, abrían la llave y salía, gastaban cualquier agua por eso. No se midieron, porque hubo gente que sí fue a preguntar qué podía hacer porque el agua salía con mucha fuerza”, explicó Chávez.

Durante el mes de marzo, las personas que vieron un alza en sus cuentas accederán a un descuento en sus cobros de agua. Desde el Programa de Agua Potable Rural señalaron que en la misma fecha debiera normalizarse el suministro.