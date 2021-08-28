El código iframe se ha copiado en el portapapeles AUDIO: Puente Social - decimotercer capítulo de la tercera temporada - La importancia del bien común en la sociedad 00:00:00 00:06 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este capítulo de Puente Social, los conductores Claudia Bobadilla y Felipe Gerdtzen conversaron sobre el bien común desde diversas aristas del comportamiento social.

Bajo este contexto, los conductores se reunieron junto a Ximena Yamin, mapuche, emprendedora y concejala de Peñalolén; Tomás Sánchez, ingeniero comercial y escritor Public In; y Eugenio García, publicista y creativo.

Desde la perspectiva filosófica y bajo el alero de la creatividad y la dirección de compañías, García indicó que «a nosotros nos cuesta mucho hablar de bien común, y llevarlo a lo concreto porque tenemos un sentido común individualista que se nos ha pegado en el cerebro desde hace bastante tiempo. Este sentido común tiene que ver con la ética donde cada uno tiene que arreglárselas por su cuenta, y después sacar el máximo provecho que se pueda de tu esfuerzo».

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Junto con con lo anterior Eugenio realizó hincapié en que la accesibilidad tecnológica, y comunicación incide de manera directa cuando hablamos de bien común. «Cuando estamos todos conectados, unidos, sabemos todo, la información circula libremente, es imposible que el bien individual se ponga sobre el bien colectivo, sino, no sobrevivimos» sostuvo.

Siguiendo con el mismo contexto, Ximena Yamin indicó que el bien común en mapudungún se traduce en «en la forma cómo nos relacionamos, no solamente los seres humanos, sino que con la infancia, de lo más niño, lo más bebé con el vientre materno (…) En la salud mapuche se ve todo, la vida que estamos llevando, la alimentación, es una integralidad, y en ese sentido, el bien común viene a equilibrar eso, a estar en equilibrio y en armonía con los otros, con las otras y también con el medioambiente.

Desde una perspectiva empresarial, y considerando el poder de las compañías de entregar la posibilidad de convertirse en un agente constructor de bien común, Tomás Sánchez expresó que «Primero tiene que ver con reconceptualizar la empresa (…) Hay una discusión épica, y esta es que la empresa no está solamente para generar utilidades. La empresa en esta clásica concepción privada, cada día menos lo es, es decir, cada día es más pública (…) Cuando una empresa que crea valor, es egoísta, no aporta al bien común».

Junto con lo anterior Sánchez agregó que «la dinámica que se está empezando a dar, son justamente los stakeholders de la empresa, los diferentes grupos de interés, no solamente los accionistas, sino que los empleados, las comunidades, los inversionistas, los clientes, empiezan a exigirle de que tenga en su mirada, que en el centro de su estrategia tenga el bien común».