Puente Social – capítulo 2: ¿Cuáles deben ser los temas claves de la nueva Constitución?

Con la pregunta inicial sobre ¿cuáles deben ser los temas claves de la nueva Constitución? Se realizó a partir del mediodía de este sábado el segundo capítulo de Puente Social en ADN.

Los invitados, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue; la estudiante y dirigenta social del barrio Brasil, Estela Saure; el empresario y presidente del directorio de Horizontal, Gabriel Berczely; y el abogado constitucionalista, Patricio Zapata, entregaron varios puntos de vista sobre lo que se debería tratar en la Carta Magna que sea elaborada por la Convención Constitucional.

Así, para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, un punto fundamental es que se considere el derecho a una vida digna en el documento, lo que debería traducirse en ciudades con servicios básicos más accesibles para la mayoría de la población y no solo para unos pocos. “Todas estas necesidades de bienes y servicios que son esenciales para la dignidad, no es que nadie te regale algo, sino que con tus propios ingresos puedas ser feliz”, explicó.

Por su parte, la dirigenta social, Estela Saure hizo hincapié en el derecho a la salud y en el acceso a viviendas dignas para las personas, comentando lo que sucede con el valor de los arriendos y el hecho de que cada vez el mercado inmobiliario ofrece menos metros cuadrados por el mismo o más dinero. “Los arriendos ocupan la mayor parte del sueldo (…) está claro que esas casas tienen una pieza, la gente no puede vivir dignamente ahí”, indicó.

En tanto, el empresario Gabriel Berczely, señaló que para hacer cambios es necesario que también se modifique el “diseño de la institucionalidad” del país, agregando que actualmente “hay una inoperancia total en que los temas no puedan ser encarados, si no tenemos la institucionalidad adecuada podemos meter muchas cosas en la Constitución pero después no van a ser llevados a la práctica“.

Mientras que el abogado constitucionalista, Patricio Zapata puntualizó que es necesario que en la nueva Constitución se plasmen las necesidades que están exigiendo los ciudadanos en las calles para que así tenga la legitimidad que requiere.

“No sé si existe un modelo único que uno pueda predicar como la fórmula adecuada para algún país, hay que poner en la Constitución lo que esta siendo requerido y demandado de manera profunda por la comunidad de que se trata, cualquier Constitución que sea ciega, desde la comunidad se va a enfrentar a un problema de legitimidad”, apuntó.