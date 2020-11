Psicólogo Felipe Lecannelier y repercusiones de la pandemia en la infancia: “Hay un estilo de crianza chileno que es muy de no permitir que el niño sea niño”

La crisis sanitaria por el Covid-19 ha tenido variadas repercusiones en distintos segmentos de la sociedad y uno de ellos es el de los niños de 1 a 5 años, que debido al encierro han sufrido un deterioro de su salud mental.

Para explicar las razones, efectos y soluciones de esta “epidemia”, el psicólogo y experto en infancia Felipe Lecannelier explicó a Tu Nuevo ADN los diversos estudios que se han realizado en torno a esta situación

De acuerdo a investigaciones internacionales, la pandemia agravó aún más la salud mental de los niños y niñas. Lecannelier comentó que, a pesar de no tener los estudios actualizados sobre la situación infantil, “se sabe que cuando ya hay una epidemia en niños, ellos quedan vulnerables. Entonces la pandemia en alguna forma les genera otra vulnerabilidad más a este proceso de salud mental, entonces tenemos expectativas no muy buenas”.

Pero, ¿por qué se habla de una epidemia de salud mental en este segmento? “La epidemia, a diferencia de la pandemia, es que la epidemia es un aumento de una enfermedad por sobre lo estimado, por sobre lo normal, en un foco especifico de una población”, indicó el psicólogo.

“Hicimos cinco estudios, donde nos comparamos con varios países, y en todos los estudios Chile siempre aparece, a veces cuatro, cinco veces más por sobre lo esperado en la población“, agregó el especialista.

“Realmente es grave”

Lecannelier se refirió a las razones que producen este deterioro. “En general todas las enfermedades, no solamente las enfermedades mentales, sino enfermedades físicas, mientras más temprano empiezan, mayor es la probabilidad de que se vayan cronificando a través del tiempo. Entonces eso para nosotros es una preocupación país”.

Y sumó en relación a los infantes que “si tú tienes niños de 1 a 5 años que ya tienen problemas de salud mental, que tienen problemas de malestar, que sienten miedo, pena, rabia, tristeza, es que entonces esto realmente es grave. La respuesta en realidad hay que ponerla en los dos mundos donde vive el niño, su familia y la educación”.

De esta manera, explicó que para entender las razones de estas enfermedades, hay que comprender que “en la familia hay un proceso que parte desde el nacimiento, donde tú al niño de a poco no permites que el niño llore, llorar es un problema, el hacer pataleta es un problema, el moverse es un problema, entonces tú vas creando lo que nosotros llamamos, niños internalizantes“.

Sobre lo anterior, en el país hay una preocupante cifra: “La prevalencia de niños internalizantes en el mundo es de 3%, nosotros tenemos un 20%. Entonces hay un estilo de crianza chileno que es muy de no permitir que el niño sea niño“.

En síntesis, y citando uno de sus estudios, Lecannister remarcó que “somos uno de los países que más le grita y castiga a los niños. Entonces cuando empezamos a sumar todos los datos, tenemos un panorama de una familia que pasa una hora al día con su hijo y que parece que esa hora está más bien basada en las prohibiciones”.

Mientras que en relación a la educación escolar, “el estudio lo que muestra es que la educación parvulario y básica es una educación que es tremendamente sobre estresante para lo que el cerebro y el cuerpo del niño pueden aguantar”.

“Entonces cuando tú tienes algo que te hace falta, como cuando a los niños les falta el oxigeno, o la nutrición es mala, los niños se enferman. En la salud mental y en el bienestar emocional pasa exactamente lo mismo, salud mental y salud física es lo mismo, los niños están enfermos porque están viviendo en condiciones que se oponen a la condiciones que ellos necesitan“, cerró el psicólogo.

Niños “evitativos”

El experto explicó que un entorno familiar represivo y un sistema educacional sobre estresante para ellos provoca una serie efectos en las personalidades y caracteres de las niños y niñas.

Uno de los efectos que se plasman son los niños evitativos, cuyas características son que “no expresan estrés, no lloran, no se mueven, no piden ayuda, entonces esa es también la pregunta“.

Pero hay diferencias entre niñas y niños en relación a expresar estos efectos, y a pesar de que el experto aseguró que “no sabemos la razón”, “las niñas mostraron cinco veces más miedo que los niños de Corea. En Corea ser niña no es expresamente muy bueno, es un país machista, es un país muy exitista”.

“Todos los papás pensamos que somos los mejores papás del mundo, entonces ahí también hay un tema de cambiar de metodología en la investigación, porque nos preocupa y la verdad es que sinceramente no sé porqué esas niñas tienen tanto miedo, porque viven maltrato, qué es lo que está ocurriendo”, finalizó con respecto a los efectos.

Entonces, ¿cómo enfrentarlo?

Para finalizar Felipe Lecannelier entregó una serie de recomendaciones y consejos para evitar estas enfermedades mentales en las niñas y niños.

A lo que explicó que en una primera etapa es “justamente lo que estamos haciendo y lo que llevamos haciendo hace años, generar conciencia. Hace 15 años en Chile no había ningún problema que un papá dijera que le pegaba una cachetada a su hijo de vez en cuando. Tú dices eso ahora y a ese papá no le hablan en toda la noche y hasta lo denuncian”.

Y recomendó que “yo como papá no puedo ser un causante más del estrés, o sea, ya estamos en estrés, porque estamos en pandemia. Entonces que los papás haga un esfuerzo, que los docentes hagan un esfuerzo, en que sus acciones no le provoquen más estrés al niño”.

“Los papás y los docentes, ellos son la fuente de un estrés que el niño no lo puede aguantar, ese es el aspecto fundamental. Claramente es el consejo que yo daría, siendo concreto, a los papás: bájenle el estrés a los niños, no sean una fuente extra de su estrés“, cerró el psicólogo.