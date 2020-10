Abogado integrante de comisión de reforma a Carabineros: Es “muy mala señal política” la tardanza del Gobierno por caso de joven en puente Pío Nono

En medio de la polémica por la arremetida de un funcionario de Carabineros contra un adolescente que terminó cayendo al río Mapocho, en el puente Pío Nono, el abogado Mauricio Duce, integrante de la Comisión Reforma a Carabineros, calificó como una “muy mala señal política” la reacción tardía del Gobierno.

“Es gravísimo, desde el punto de vista del proceso de reforma institucional, haber concurrido después de los hechos, es decir, lo que aparentemente sería un encubrimiento institucional. Es una mala señal política que dio el Gobierno el demorarse tanto en salir”, expresó Duce en La Prueba de ADN.

Agregó que “porque uno entiende que la autoridad civil no se case con una versión temprana de los hechos para no cometer errores. Pero lo que uno espera en una sociedad democrática es que frente a hechos tan graves, muy rápidamente la autoridad policial y la autoridad civil salgan a dar garantías de que esto se investigará y que, si es que se determinan responsabilidades, se van a aplicar sanciones”.

El profesional también se refirió a la eventual Reforma a Carabineros, señalando que ésta debe considerar volver a ver “todo el proceso formativo“.

“A veces se ha planteado ‘bueno es que hay que hacer un cursito de derechos humanos’. No, es que no es un cursito de Derechos Humanos“, sostuvo el abogado. “Muchos de estos jóvenes que son de 18 o 19 años entran a la policía, probablemente con déficit de formación más o menos importante, en un año en programas de doctrina institucional, actividad física y luego los mandan a la calle a administrar problemas súper complejos en donde tienen una sociedad, súper demandante que no están dispuestos, cierto, que no afecten sus derechos, pero donde el problema de violencia, de delincuencia, es pionero”.

“Yo creo que la doctrina tendría que ser la de una policía civil fuertemente profesionalizada que se someta a controles externos, no deliberantes, jerárquica (…)”, afirmó además.

Finalmente, Duce manifestó que “para todo esto necesitamos mucha información que hoy no tenemos y esto es parte del problema. He trabajado en varias de estas comisiones, trabajé en el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, y tenemos muchísimos puntos ciegos, porque la propia información que debería producir la policía no está disponible ni las autoridades, incluso, las entregan si es que estuviese disponible”.