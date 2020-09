En Tu Nuevo ADN, June García se refirió a la detención de la madre de Ámbar Cornejo y al reconocimiento de Lastesis por la Revista Time

La escritora y activista feminista, June García, conversó con Tu Nuevo ADN respecto a dos importantes hechos noticiosos que marcaron la semana: la detención de la madre de Ámbar Cornejo, y la aparición de “Lastesis” en la prestigiosa lista de las 100 personalidades más influyentes del mundo por revista Time.

En primera instancia, García señaló sobre Denise Llanos que “el problema hoy en día es, que el valor de la familia está demasiado naturalizado y romantizado, sobre algo que, a mi parecer, no es real. No porque estés emparentado con alguien, significa que esa persona no te va a hacer daño“.

Respecto del colectivo feminista, la escritora afirmó que “ese reconocimiento es un poco obvio, llega, pero a nadie le sorprende. Nos pone muy contentas, sin dudas. Pero, realmente vimos cómo Lastesis fueron tan influyentes cuando hicieron su performance por el Día Contra la Violencia hacia la Mujer, cómo en tan pocos días se replicó en tantos países, en varios idiomas, y lo mucho que caló en distintas mujeres”.