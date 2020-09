Rodrigo Browne, experto en comunicación: “Entramos en un mundo muy sensible donde cuesta muy poco decir cosas que no son verdad”

El doctor en Comunicación y académico de la Universidad Austral, Rodrigo Browne, conversó con Tu Nuevo ADN respecto a su libro “Covid-19, La comunicación en tiempos de pandemia”, y el uso de las tecnologías como herramientas para informar.

El texto aborda la crisis sanitaria desde una perspectiva interdisciplinaria, con el objetivo de entender cómo se ha enfrentado la pandemia desde el punto de vista comunicacional y el rol de las nuevas plataformas digitales.

“Es un trabajo largo de diez años. Tenemos cerca de cien autores que nos respondieron de manera muy rápida, porque además quisimos hacerlo sobre estos tiempos. Queríamos pensar lo que estaba sucediendo y sacar esta especie de grito de opinión sobre lo que está pasando en distintos lugares respecto a esta crisis”, explicó.

Asimismo, manifestó que “es complejo sacar conclusiones concretas sobre lo que está sucediendo“, y añadió que “hay miles de preguntas que están dando vuelta”.

Por otra parte, el académico se refirió a la comunicación de riesgos por parte del Gobierno, durante la crisis sanitaria, y señaló que “nos ha costado muchísimo”.

“Es comprensible que en una crisis de esta magnitud sea bastante complejo poder acertar en la solución de un día para otro, pero nos ha costado muchísimo y se ha notado. Ha habido bastantes tropezones, y la sociedad se da cuenta de eso“, precisó.

Finalmente, el experto conversó sobre el rol de las nuevas tecnologías como herramientas para la información, y aseguró que “todo lo positivo que puede traer una red social, se transforma en ida y vuelta“.

“Entramos en un mundo muy sensible donde cuesta muy poco decir cosas que no son verdad, es realmente potente como puedes hacer un simulacro de una realidad, contando una historia que no existió y hay sectores más vulnerables que asumen que eso es verdad”, sostuvo.

Y agregó que “tenemos que hacer un trabajo minucioso para usar bien las redes sociales y poder entregar la información de la manera más clara y directa posible, para que toda la gente se pueda sentir informada y pueda actuar a partir de eso”.