Vocera de Comisión Becas por efectos de la pandemia en estudiantes de postgrado: “Estamos quedando desamparados ante un futuro incierto”

La vocera de la comisión Becas de Redes Chilenas (ReCh) y candidata a doctorado de Ciencias de la Ingeniería, Francisca Marchant, conversó con Tu Nuevo ADN respecto al complejo escenario que están enfrentando los casi 2.000 estudiantes chilenos de posgrado, tanto a nivel nacional como internacional, a raíz de la pandemia del Covid-19.

La representante de la agrupación aseguró que, los científicos e investigadores becarios de la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP) no pueden acceder a beneficios económicos estatales, debido a que su voluntariado no es considerado un trabajo formal.

“No podemos acceder a una vivienda, a créditos bancarios, a beneficios de estados para mitigar los efectos económicos de la pandemia, incluso no podemos tener cotizaciones de AFP. Además, debido a la pandemia y la contingencia social desde octubre, no podemos realizar trabajo de campo ni los experimentos necesarios para el desarrollo de la tesis”, explicó.

Por otra parte, la vocera de la ReCh planteó la situación que viven los estudiantes chilenos de posgrado fuera del país, quienes poseen una visa que se encuentra sujeta al financiamiento de la beca.

“Estamos quedando desamparados ante un futuro incierto. Están en serios riesgos de quedar de migrantes ilegales en sus países de destino por no tener un financiamiento, sin siquiera haber terminado sus estudios y sin reales posibilidades de volver a Chile. Si deciden volver al país, eso significa que está dejando el postgrado sin realizar, entonces les cobran el pagaré y están amarrados por varios lados”, señaló.

En tanto, señaló que los estudiantes de posgrado ANIP presentaron un petitorio a las autoridades, en el que piden la extensión automática de la beca por 6 meses, y la transferencia de los beneficios adjudicados hasta el año 2021.

“Las respuestas que recibimos fueron poco claras, ya que los decretos que rigen las becas nacionales y Becas Chile, no se pueden modificar“, expresó.

Finalmente, frente al anuncio del Presidente Sebastián Piñera de convertir los Programas de Becas Chile en créditos, Marchant manifestó su desaprobación.

“Este instrumento de financiamiento, incluyendo el CAE, ha agudizado las desigualdades y genera una enorme regresividad, ya que los becarios de los quintiles más bajos, son quienes acumulan más deuda y se demoran más en pagar”, concluyó.