“El Abrazo de Amara”: Así es la cruzada que busca costear el tratamiento de la enfermedad rara que sufre una niña de dos años

Amara tiene dos años y cuatro meses, es de Curicó y hace poco fue diagnosticada con un síndrome denominado Hipoplasia Cartílago Pelo, que está catalogado como enfermedad rara. Además padece alergia alimentaria múltiple, por lo que debe consumir una leche especial, cuyo valor supera los $30 mil, y tomar un medicamento que cuesta $725 mil.

Paulina Morales, madre de la niña, conversó con ADN acerca de la campaña “El Abrazo de Amara”, cuyo fin es recaudar fondos a través de las redes sociales y realizando diversas actividades para costear los productos y medicamentos que necesita.

La situación que vive la familia de Amara es crítica. “Yo trabajaba en la parte adminstrativa y hace ya bastante tiempo estoy con licencia médica, pero ya no me pagan las licencias, están todas rechazadas. El papá es chofer de una constructora y como nosotros (en Curicó) estamos con cuarentena quedó congelado en su trabajo“, contó Paulina, quien autorizó la difusión de la fotografía de su hija para esta entrevista.

El medicamento que requiere la pequeña para mantenerse estable se llama Revolade y, según el testimonio de la madre, el hospital en el que se trata realizó una orden especial de compra, “pero a la fecha no ha sido aprobado. Entonces el mes pasado estuvimos más de tres semanas sin medicamento y nos consiguieron una muestra médica y el viernes hablé con la doctora y me dice que nos puede conseguir una caja de remedios. Pero en sí la orden no está aprobada”.

En cuanto a los alimentos, cada tarro de leche dura tres días, por lo que se requieren diez para cubrir el mes completo. “Hay una ley que dice que los niños que tienen alergia alimentaria a la proteína de la leche de la vaca pueden tener la leche, pero sólo hasta los dos años”, señaló Paulina.

También explicó que “la hipoplasia que tiene Amara no es una enfermedad mortal. Sí es una enfermedad rara. Se sabe que en el mundo hay alrededor de 700 casos, no deberían haber más porque el último estudio que se hizo. En Chile no creo que sean más de cinco o diez casos. Pero el caso de mi hija en especial es un poco más complicado“.

“El síndrome trae algunas enfermedades que son complejas: en su vida puede tener leucemia, cáncer, tumores. Vamos a estar dependiendo siempre del sistema de salud, no es algo tan simple que se le va a pasar con un medicamento. Cada seis meses hay que hacerle el análisis de la médula. Hasta por un resfriado hay que llevarla en el hospital, así de complejo”, agregó.

Paulina dio cuenta de las dificultades del día a día en medio de esta cruzada. “Me gustaría llegar más que nada a las autoridades, al Ministerio de Salud. Que si bien es cierto hay leyes, pero que se revise la ley por el caso de mi hija, que nos vea un equipo multidisciplinario, porque a nosotros nos dieron un diagnóstico, pero nadie ha estado preocupado de nosotros, no hay una psicóloga, entonces nosotros estamos literalmente solos y estamos viviendo de la caridad de la gente. No es vida“, manifestó.

“Cada vez que me pase algo, no puedo andar en las redes sociales contando. Necesito que alguien en concreto me diga. La verdad hemos dado mucho bote, no nos entregan los medicamentos, lleva más de un mes sin medicamentos. A mí no me sirven las disculpas porque lamentablemente cuando yo tengo que estar con ella en el hospital, yo soy la que deja de comer, yo soy la que tiene que estar durmiendo en una silla, yo soy la que sufre el dolor de ella. Tengo que dejar a mi otra hija. Entonces… es difícil”, relató la madre de Amara.

Para colaborar con la pequeña y su familia, los datos bancarios son los siguientes:

Sara Paulina Morales Morales

Cuenta de ahorro BancoEstado

Nº 42564883349

Cuenta RUT BancoEstado

Nº 16257436

RUT 16.257.436-1