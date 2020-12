Causas y síntomas: Cuídate de la Meningitis

Hoy escuchamos hablar del coronavirus, pero no podemos olvidar otras enfermedades que pueden llegar a ser muy graves, como la meningitis. Es por ello que, el primer paso para prevenirla, es conocerla.

¿Qué es la meningitis?

Es una inflamación de las membranas que rodean al cerebro y la médula espinal, llamadas meninges(1).

¿Qué puede causar la meningitis?

Entre las causas destacan microorganismos, como virus, bacterias y hongos.

Existen 3 tipos de meningitis que son prevenibles a través de la vacunación(2):

1. Meningitis por Haemophilus influenzae B.

2. Meningitis por Neumococo

3. Meningitis por Meningococo

Los síntomas de la enfermedad meningocócica invasiva son de difícil diagnóstico ya que, en las primeras horas, se pueden confundir con otras enfermedades virales (3) .

Algunas consecuencias de esta enfermedad pueden ser graves, como amputaciones, daño cerebral o pérdida de la audición (1).

El meningococo puede contraerse a cualquier edad y se presenta, en la mayoría de los casos, en pacientes previamente sanos. En Chile, tienen mayor riesgo de enfermarse los niños menores de 1 año (4) .

Consulta con tu médico.

