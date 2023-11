“No es la casa de todos”: diputado de Demócratas se desliga del partido y anuncia que votará En Contra en el plebiscito

El diputado Jorge Saffirio anunció este fin de semana su decisión de votar ‘En Contra’ en el plebiscito constitucional del 17 de diciembre. Esto a pesar de que la posición institucional de su partido, Demócratas, se definió como ‘A favor’ semanas atrás.

Este acto marca el primer desmarque público de un parlamentario de Demócratas respecto a la posición oficial del partido. Previamente, Saffirio ya había expresado su visión crítica sobre la propuesta constitucional cuando declaró que estaba en “estado de reflexión”, una posición que finalmente aclaró este domingo.

“Hoy he decidido que mi posición será por la opción ‘En Contra’ porque la propuesta no es la casa de todos“, afirmó Saffirio en una entrevista con el Diario Austral de La Araucanía. El diputado, anteriormente vinculado a la Democracia Cristiana (DC), fundamentó su postura en la “libertad de acción”, en línea con la posición de Demócratas de respetar las opiniones divergentes de sus miembros y no imponer sanciones por ello.

Expuso que no todas las bases de Demócratas fueron consultadas

Demócratas había comunicado previamente que, en concordancia con su nombre como partido, respetaría las opciones diversas de sus militantes y no aplicaría sanciones por discrepancias. La colectividad emitió un comunicado llamando a votar de manera favorable en el plebiscito del 17 de diciembre, respaldando el texto del Consejo.

Ante la pregunta sobre si las bases fueron consultadas al definir la postura del partido respecto al plebiscito, Saffirio indicó que esta discusión se llevó a cabo únicamente en las regiones donde Demócratas está formalmente constituido como partido político, excluyendo la región de La Araucanía, donde fue elegido el diputado.

“En La Araucanía aún somos un partido en formación y hay militantes que están por una y otra opción“, afirmó Saffirio. Y finalmente agregó: “Creo que eso se resolvió solamente con las regiones en donde Demócratas está constituido como partido político y cuyos militantes decidieron ir por la opción A Favor”.