El difícil escenario judicial de Cathy Barriga: qué pena arriesga la ex alcaldesa si se le imputa el delito de fraude al fisco

Este viernes se dio a conocer que la ex alcaldesa Cathy Barriga sería formalizada por la Fiscalía, por situaciones que se habrían registrado durante su administración en la comuna de Maipú, que encabezó entre los años 2016 y 2021.

El complejo escenario fue expuesto por Interferencia, que detalló que a la exjefa comunal se le imputarían los delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Según el medio, Barriga sería formalizada durante la próxima semana tras una solicitud ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago.

De esta forma, Cathy Barriga podría quedar incluso en prisión preventiva si el Ministerio Público lo solicita y el tribunal accede.

¿Qué penas arriesga la ex alcaldesa de Maipú Cathy Barriga?

Las penas que enfrentaría la ex líder municipal no son menores. Si se trata de delitos reiterados de fraude al fisco, estos se pueden traducir en presidio mayor en su grado mínimo. Vale decir, de cinco a diez años de prisión. Esto último, según indicó el ex fiscal nacional Sabas Chahuán a Mega.

Previamente a que se conociera la inminente formalización, la Contraloría dio cuenta de sendas irregulares en los fondos comunales de Maipú. Según los informes expuestos, la situación superaría los $31 mil millones.

En el historial también aparece un allanamiento al municipio durante el pasado jueves 5 de octubre. La diligencia incautó computadores, copias de servidores e incluso teléfonos celulares del círculo de Barriga.

El registro por parte de la Brigada Anticorrupción y de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) se dio en el marco de una investigación en contra de la ex alcaldesa.

De vuelta a la actualidad, el caso está a cargo de la fiscal de crimen organizado Constanza Encina.