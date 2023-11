“El proceso fue llevado con respeto”: las reacciones que dejó la entrega de la propuesta de nueva Constitución al Presidente Boric

Este martes, se dio por disuelto el Consejo Constitucional luego de la entrega de la propuesta de nueva Constitución al Presidente de la República, Gabriel Boric.

La ceremonia contó con la alocución de la presidenta de la instancia, Beatriz Hevia, y del propio Mandatario, quienes coincidieron en que “siempre logramos superar las dificultades cuando nos ponemos objetivos comunes que van más allá de nuestras diferencias”.

El ahora exconsejero republicano, Antonio Barchiesi, señaló que “estamos cerrando de la mejor forma posible un proceso constitucional que creo que marcó el contraste perfecto con lo que fue el proceso anterior”.

“Este proceso fue llevado adelante con respeto, con responsabilidad, con altura de miras, y creo que hemos logrado una propuesta constitucional que se hace cargo de los grandes problemas de los chilenos”, agregó.

Además, el republicano apuntó que “hace poco más de un año el país rechazó una propuesta constitucional que no sintonizaba con el país. Una propuesta constitucional que en vez de responder a las expectativas del país lo que hacía era responder a los caprichos del Partido Comunista y de sus socios“.

“Hoy tenemos una propuesta constitucional que se hace cargo de lo que el país espera en materias tan sensibles como la corrupción, como el crimen organizado, la inmigración ilegal y tantos otros temas sensibles para los chilenos”, prosiguió.

Su par de Convergencia Social, Yerko Ljubetic, endureció el tono y afirmó que “esta es una propuesta que no une, esta es una propuesta que no representa, y esta es una propuesta que no se hace cargo de las demandas y problemas que tiene hoy día urgentes la ciudadanía”

Por otro lado, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, declaró que “es bueno que el Gobierno se pronuncie respecto de cómo va a votar en definitiva, porque mientras más transparencia haya respecto de cada cual lo va a hacer, creo que permite tener mejor información”.

“Creo que hay espacios de unidad bien grande, hay un conjunto de derechos sociales que quedan bien contemplados, hay una lógica de base institucional que están respetadas, hay una institucionalidad que parece bien”, añadió respecto a la propuesta de nueva Constitución.

Mientras que el senador de Demócratas, Matías Walker, expresó que desde su partido “vamos a honrar el Acuerdo por Chile. Firmamos las doce bases que fueron respetadas en todo momento en este proceso”.

“Yo creo que a medida que la ciudadanía vaya conociendo estos contenidos, se va a ir encantando con el texto”, señaló.

Asimismo, el parlamentario destacó la forma en cómo se entregó el texto en la instancia para ser leído a través de un código QR. “Me parece muy interesante también esta forma ecológica de fundir el texto, consistente también con respeto al medio ambiente, pensando en las generaciones futuras“, sostuvo.

Discurso del Presidente y continuidad del proceso

Otro punto en el que se hizo hincapié tras la ceremonia fue el tono de los discursos, tanto de Beatriz Hevia como del Presidente Gabriel Boric.

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), declaró que esta fue “una ceremonia muy republicana. Aunque creo yo que con algunos palitos de cargo de la presidenta hacia el presidente“.

“Fue bien curioso que remarcara una crítica en su discurso. Me parece que no es el momento de hacerlo en un acto más republicano. Pero creo que el Presidente sí estuvo a la altura, y no cayó en ese juego al que trató de inducirle la presidenta”, agregó.

En la misma línea, el exconsejero Ljubetic dijo que “el Presidente, como corresponde, se puso en su condición de autoridad por sobre las diferencias que ha habido en el consejo, por sobre las diferencias que suscita esta propuesta, y es el rol que le correspondía”.

Finalmente, y respecto a un eventual nuevo proceso constitucional, tanto la derecha como la izquierda coincidieron en que no es el momento de continuar por una nueva Constitución.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, expresó que si las personas desisten de continuar con un nuevo proceso “esa es la soberanía ciudadana. Si eso fuera verdad, eso será lo que va a ocurrir“.

Mientras que el senador UDI Juan Antonio Coloma aseveró que este tipo de iniciativas “por lo menos en el Congreso, no van a pasar, porque me parece que sería absurdo porque hay que también preocuparse de los otros problemas de Chile”.

“Los países no pueden pasar toda su vida discutiendo sobre constituciones”, cerró.