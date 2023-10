Consejera María Pardo y propuesta de Constitución: “Lamentablemente me quedo con la actual, no porque me guste, sino porque hay que aplicar criterio de realidad”

Siete consejeros, consejeras, expertos y expertas constitucionales conforman la comisión mixta del proceso constitucional que tendrá como misión ofrecer una solución a las 32 enmiendas de la propuesta de Carta Magna sobre las cuales no hubo acuerdos. Como ha sido durante todo el proceso, la mayoría la tiene la derecha: el UDI Carlos Recondo preside la instancia; María Pardo, consejera de Convergencia Social, forma parte de ese espacio que ocupa toda su concentración, todo su tiempo o, como lo digo ella misma este jueves en ADN Hoy:

“Hoy integro la comisión mixta y no tengo cabeza para nada más. Será un trabajo muy intenso”.

En cuanto al texto mismo que se debatirá y votará, la abogada y académica resmuió: “Es súper importante tener presente el contexto en que se integra la comisión mixta: hay algunos temas que no cumplieron el quorum para aprobar, tampoco las necesarias para rechazar unas normas, por lo mismo se conforma esta comisión mixta. Pero el grueso de la Constitución está escrita, aprobada, no tiene vuelta atrás. El balance que nosotros hacemos es bastante negativo, por no decir muy negativo. Eso hay que tenerlo presente”.

Lo categórico de su diagnóstico está determinado por un partido político: el Partido Republicano, pues “ellos siempre terminan imponiendo su mayoría, su hegemonía. Lamentablemente, tenemos que asumir que lo más probable es que también en este caso, en esta instancia, tiene los votos para aprobar cosas sin ni siquiera preguntarnos”.

Así las cosas, y con un tono de pesar, entre la Constitución vigente y la presentada por el Consejo, “lamentablemente tengo que decir que me quede con la actual, no porque me guste, sino porque hay que aplicar criterio de realidad y entender que incluso más allá del origen y esto es lo terrible que hay que comunicarle a la ciudadanía: que se está escribiendo una Constitución, en democracia, que es peor que la actualmente vigente que fue originada en dictadura. Así de mala es. Ese es el mensaje que queremos transmitir fuerte y claro, porque es mucho más identitaria; rigidiza mucho más; que petrifica el futuro; que no permite que las diversas visiones de la ciudadanía, que es tan plural en Chile, puedan desarrollarse”.

Por lo pronto, la consejera llama a comparar los textos. Y si bien reconoce que hubo cambios, “no fueron tan sustantivos como para poder decir que hubo una mejora real del texto”. En la misma línea, sobre los que llaman a votar “a favor”, dijo la abogada que “la mímica de que algo cambia no significa que cambió. Las cosas son lo que son, no lo que dicen ser”.

“Las Constituciones tiene que tener una mirada de futuro. No pueden ser Constituciones que estén pensadas como programa de Gobierno o como política pública. Un ejemplo paradigmático es el de las contribuciones, que precisamente es uno de los temas: el no pago de contribuciones para primera vivienda va a determinar un desfinanciamiento de las municipalidades. Es un tema que nunca en la vida tuvo que estar en la Constitución; es un tema de política pública, lo han dicho personeros de izquierda y derecha y sin embargo el partido republicano insiste en hacer campaña. ¿Qué posibilidad hay de conversar con el Partido Republicano, si ya escogieron que era un tema de campaña?”, resumió.

El escenario para el oficialismo, entonces, son dos: “Primero, vamos a hacer una rendición ciudadana de nuestro trabajo, tanto de los expertos y consejeros, de izquierda y de centro izquierda, hacia la ciudadanía. Contar el proceso, el diagnóstico y tomar las decisiones correspondientes”.

Y luego de terminar el proceso de comisión mixta, “todavía queda una instancia y lo hemos dicho en varios lugares: aún cuando vemos que el balance general es negativo y que no hay vuelta atrás respecto a los temas aprobados, también es cierto que podemos incidir en unos pocos y mientras podamos hacerlo, mientras podamos hacer que este texto, que nos parece muy malo, sea un poco menos malo, de todas maneras lo vamos a seguir haciendo”.

¿Un tercer proceso constitucional? Pardo lo descartó:

“Los mandatos ciudadanos no son rígidos y no se petrifican en un momento del tiempo. Hay un descontento muy profundo, que todavía sigue vigente; hay una deslegitimación de la discusión política; hay un cansació y una frustración con el abuso, y creo que hay que encontrar las vías institucionales para hacer frente a ese problema. Si eso requiere o no un proceso constituyente, no es una decisión que se pueda tomar desde arriba. La ciudadanía está muy cansada. Creo que no está el horno para bollos; a lo mejor, si existe disponibilidad, se pueden hacer reformas, pero me da la impresión que hoy no se proyecta para nada la posibilidad de otro proceso”.