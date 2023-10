No hubo acuerdo: Expertos mantienen enmienda en propuesta de Constitución que podría liberar a reos de Punta Peuco

Este jueves, la Comisión de Expertos parte del proceso constitucional, no logró acuerdo en el debate de las indicaciones realizadas por ellos mismo a la propuesta de nueva Carta Magna recibida desde el Consejo Constitucional, situación que, entre otras resoluciones, mantuvo la enmienda que podría liberar a reos de Punta Peuco.

Fue el pasado 20 de septiembre que el Pleno de órgano redactor de una nueva Constitución aprobó —por 31 votos a favor, 18 en contra y una abstención— el inciso h del artículo 16, el cual establece: “Las personas condenadas a una pena privativa de libertad podrán solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la de reclusión domiciliaria total siempre que se acredite conforme a la ley, la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad”.

Tras la luz verde a este inciso por parte del Consejo, ADN.clconversó con el abogado penalista Reynerio García de la Pastora, quien abordó la polémica referente a que de ser aprobada la Constitución, este inciso permitiría la salida a arresto domiciliario de reos de Punta Peuco, reclusos por crímenes de lesa humanidad.

“(La norma) podría significar aquello para cualquier persona que esté en esas condiciones y sobre esa base, me parece que justamente la discusión que debe darse en eso (…) Me parece mucho más grave que una discusión política sobre la salida de ciertas personas por creencias o no según miramientos de hechos en relación al beneficio que puede significar para la generalidad de la población son mucho más importantes”, expuso el jurista en aquel momento.

Propuestas no apoyadas

Bajo ese contexto, y tras recibir la propuesta de texto desde el Consejo Constitucional, ahora fue el turno de las y los expertos de presentar sus reparos al documento recibido.

En esa línea, tanto desde el oficialismo como desde la oposición propusieron eliminar este beneficio que podría liberar a condenados por delitos de lesa humanidad en Punta Peuco.

Sin embargo, las ideas fueron rechazadas, por lo tanto, la propuesta de nueva Carta Magna incluirá dicho inciso.

Tras la decisión de la Comisión de Expertos, la enmienda no tendrá más instancia de cambio y formará parte de la propuesta final de nueva Constitución.