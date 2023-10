Ministro Cataldo y cierre de colegios en Tiltil: “Buscamos que se liberen fondos para asegurar la continuidad del servicio educativo”

El alcalde de Tiltil, Luis Valenzuela, anunció el cierre de nueve colegios de la comuna, que involucran a más de 2.000 estudiantes, debido a problemas económicos del municipio, arrastrados desde años anteriores.

Por ello, los profesores, que son los más afectados en esta situación, no descartaron presentar acciones legales, sobre todo cuando una auditoría arrojó un déficit en el presupuesto municipal de $18 mil millones, unas cinco veces la partida anual con que cuenta la casa edilicia.

Sobre esto se refirió el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “estamos trabajando en dos medidas que se venían desarrollando de antes”.

“Una de ellas es la distribución de los recursos del Fondo de Apoyo para la Educación Pública, que correspondía hacerlo a fines de octubre, y que estamos intentando liberarlo prontamente”, detalló.

“En segundo lugar, y al haber deuda previsional, lo que hacen los tribunales es embargar las cuentas del municipio, lo que provocó el cese de pago de las remuneraciones a los trabajadores”, sostuvo.

“Lo que estamos viendo ahora es que los tribunales puedan dirigir el embargo a las cuentas al Ministerio de Educación, donde hay retenidos recursos de Tiltil, para que estos puedan ser liberados”, afirmó el ministro.

Asimismo, el secretario de Estado dijo que “este proceso está en desarrollo, y esperamos que se liberen los fondos para poder asegurar la continuidad del servicio educativo. Ambas medidas deberían asegurarnos llegar a fines de año, y el próximo año con nuevos presupuestos poder reorganizar el trabajo y asegurar los pagos de remuneraciones”.

En esa línea, Cataldo explicó que “en Tiltil se da la tormenta perfecta. Por un lado, hay rendiciones no realizadas durante el periodo anterior, incluso desde 2017, donde no hay boletas o antecedentes que acrediten gastos, lo cual no ha podido ser regularizada por la Superintendencia de Educación”.

“Esto trae consigo sanciones que habitualmente son pecuniarias, es decir, se reducen los ingresos del Municipio“, añadió.

Por ello, el ministro de Educación declaró que “estamos planteando dos caminos: estamos trabajando en medidas para una ley corta, que nos permita asumir esta situación de crisis, donde los instrumentos con los que disponemos tengan la flexibilidad para ordenar el sistema; y, por otro lado, la estructura de sanciones“.

“La solución más sencilla es inyectar recursos, pero desde el punto de vista institucional, es la menos inteligente, porque ¿qué va a evitar que se vuelvan a cometer estos mismos errores como sistema?”, cuestionó.

“Hasta el día de hoy, las sanciones son institucionales. Cuando no se pagan cotizaciones previsionales, se descuentan recursos a la municipalidad, más no hay sanciones para las personas“, agregó.

Crisis educativa

Por otro lado, el titular de Educación comentó la crisis educativa que atraviesa el país, manifestando que “en resultados de aprendizaje, la evidencia que uno ve a nivel internacional es que Chile es uno de los países que tiene malos resultados en las pruebas estandarizadas”.

“Uno tiene que proyectar esfuerzos para salir de este estancamiento y mejorar la condición en la que estábamos previo a la pandemia”, aseguró.

Asimismo, aseveró que “mi objetivo es que el estancamiento en aprendizaje, que lleva décadas en el país, se rompa, y esta es la oportunidad de hacerlo”.

Finalmente, y respecto a la deuda histórica de los profesores, Nicolás Cataldo señaló que “hoy día, decir cuándo se va a pagar esto, sería irresponsable. Lo que sí tiene fecha es la presentación del proyecto que regulará estos temas, y que se ingresará en diciembre“.