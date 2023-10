“No estoy disponible”: Ricardo Lagos llama a eliminar elementos “partisanos” para aprobar la nueva Constitución

Ricardo Lagos cada vez que habla, es una voz a tener en consideración. Y es que, como expresidente del país, tiene mucho que decir y una experiencia que lo faculta a referirse a diversos temas. Uno es el tema constitucional, en el que el proceso constituyente actual se encuentra en la etapa del Consejo, en el que siendo este dominado por Chile Vamos y el Partido Republicano, ha aprobado varias enmiendas polémicas.

Acerca del trabajo del pleno del Consejo Constitucional, el exmandatario, en conversación con Radio Duna, señaló que “me parece que la forma en cómo se está llevando ahora, algunos creen posible todavía poner sus particulares puntos de vista y, en ese sentido, aquellos que creen tener la mayoría, están estirando demasiado la cuerda. Es difícil entender el momento en que estamos, porque me parece indispensable que haya convergencia de todos los sectores”.

Luego, el histórico líder del PS y del PPD agregó: “Ahora hay personas que consideran que están en la mayoría, porque tienen la mayoría del punto de vista numérico, y quieren pasar a llevar los puntos de vista del resto de la opinión pública. Se mira con preocupación volver tener un fracaso“.

“Yo sufrí un poder de veto durante mis seis años de gobierno”

Más adelante, Ricardo Lagos se refirió a los bordes y limitaciones legislativas que busca imponer la derecha y el Partido Republicano. “Algunos se han acostumbrado a tener un poder de veto. Yo sufrí un poder de veto durante mis seis años de gobierno, porque no tenía mayoría en el Senado, tenía mayoría en la Cámara de Diputados, que era 100% elegida. Pero en el Senado, estaban los senadores designados por Pinochet, la gente que lo representaba a él. Y tuve que conformarme, modestamente“, sostuvo.

“Sufrí el veto durante seis años. No puede ser que pretendan seguir, algunos, imponiendo su veto, a tantos años de haber recuperado el sistema democrático“, complementó.

“Están cometiendo un gran error”

Posteriormente, al ser consultado de si votaría en contra en caso de que el texto plebiscitado sea el que está redactando el Consejo Constitucional, Ricardo Lagos respondió “creo que la forma en cómo está planteado no es lo correcto. Y no estoy disponible para, de nuevo, hacer una Constitución donde un sector tiene un derecho a veto privilegiado. Ese es el punto central, no se entiende que una Constitución tiene que ser la ley de leyes que supervisa todo el resto, y aquí son pretexto de la autonomía de esto o aquello, es una manera falsa de plantear las cosas”.

“Algunos quieren seguir manteniendo el poder de veto, pensando en que tienen la mayoría. Me refiero a la derecha, porque son ellos quienes están planteando demasiadas precisiones y poco aporte. Creo que en ese sentido, están cometiendo un gran error”, agregó.

“No puede haber aspectos partisanos que se lleven a nivel constitucional”

Minutos después, el exmandatario del país siguió desmenuzando las enmiendas aprobadas por el Consejo Constitucional. “Aquí lo que se mantiene es una situación inadecuada, porque se pretende mantener que un sector tiene derecho a imponer el veto, y lleva por la vía de constitucionalizar determinadas áreas que son propias de una concepción ideológica… Y esa parte es inaceptable, porque de nuevo volvemos atrás”, declaró.

“Yo lo que haría es que se buscaran los mecanismos para poder tener una Constitución consensuada por todos. Sino, entonces dejaremos pendientes el tema constitucional y nos abocaremos a resolver los problemas de la gente, que son cotidianos y muy urgentes de resolver, como todos los temas que dicen relación con la seguridad de ciudadano”, añadió.

Y enseguida, prosiguió: “O se quiere tener una Constitución que interprete a unos pocos, o se quiere luchar por una Constitución en donde realmente estemos por enfrentar los problemas que hoy tenemos. Si no se quiere tener una Constitución, muy bien, no se tiene una nueva Constitución”.

Finalmente, Ricardo Lagos expresó que en la nueva Constitución “no puede haber aspectos partisanos que se lleven a nivel constitucional. Porque eso es una contradicción. Si se quiere buscar un entendimiento partisano, ósea de algunos, llevado a nivel constitucional, yo estoy en contra“.