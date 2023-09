Bancada de diputados RN califica de “indecuada” nueva gira de Gobierno por reforma de pensiones

Con el objetivo de continuar la entrega de información sobre reforma previsional, este miércoles la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, junto a su par de Hacienda, Mario Marcel, dieron inicio a la segunda parte de la “Gira Mejores Pensiones para Chile”, que esta misma jornada empezará por las ciudades de Arica e Iquique.

Dicha acción de los secretarios de Estado fue criticada por los diputados de Renovación Nacional (RN) quienes cuestionaron el momento de este recorrido por el país.

“Es inadecuado que la ministra (Jeanette Jara) recorra el país dando a conocer el proyecto de pensiones que todavía no se aprueba. Eso está claramente prohibido por la ley, en una norma que todavía no ha sido sancionada por el Congreso Nacional y se han gastado recursos millonarios no solamente de los ministerios sino que también de los municipios”, expuso el jefe de la bancada de RN, Frank Sauerbaum.

En la misma, el parlamentario recordó que el Gobierno “quiere establecer un sistema de reparto con los fondos de los trabajadores que la gente no comparte. Los chilenos quieren propiedad de sus fondos y posibilidades que sean heredables y posibilidades de elegir entre sistemas privados y públicos”. “Mientras el gobierno no dé esa certeza no va a tener mayoría ni en el Congreso ni en la ciudadanía”, agregó.

“Absolutamente fuera del margen”

En tanto, Camila Flores, diputada de la región de Valparaíso, dijo que los viajes que los ministros están realizando “a nuestro parecer están absolutamente fuera del margen de las atribuciones que tienen desde el Gobierno”.

“Estamos hablando de giras que se han hecho, por cierto, con fondos públicos, fondos a los cuales contribuimos todos los chilenos y por lo tanto no vamos a permitir que se siga despilfarrando recursos. No vamos a permitir por otro lado que se haga intervencionismo por parte del gobierno hacia la ciudadanía y no vamos a permitir que se actúe fuera del margen de la ley”, complementó la congresista de oposición.

El pasado 3 de septiembre diputados de Renovación Nacional, incluyendo a Frank Sauerbaum, Marcia Raphael, Camila Flores, Andrés Celis y Andrés Longton, presentaron una solicitud a la Contraloría General de la República, para investigar la “legalidad y ética” de las actividades de promoción de iniciativas legislativas o prelegislativas a través de encuentros ciudadanos, como “una forma de encubrir actividades políticas y manipular a la opinión pública” a favor del Ejecutivo.