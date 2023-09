Presidente Boric cierra polémica con Chile Vamos y llama a conmemorar los 50 años del golpe de Estado “de forma pacífica”

El “Compromiso de Santiago”, como ha sido llamado la carta que el Gobierno en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, y que establece cuidar y defender la democracia, condenando la violencia, resolver los problemas democráticos con más democracia, y cuidar la memoria, entre otros, fue abordado por el Presidente Gabriel Boric la tarde de este jueves, en La Moneda.

El Mandatario destacó “la transversalidad de los cuatro expresidentes vivos” que adhirieron al texto: Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Todos, precisó Boric, “nos comprometemos a cuidar la democracia de las amenazas que esta tiene“: “Más allá de las diferencias que podamos tener respecto al pasado, pone en el centro el Chile que queremos construir”.

Luego agregó: “Acá no hay intento de imposición de una historia oficial; hay hechos conocidos por todos y que se escriben en la historia de nuestro país y que han sido ratificados, como los de los informes Retting y Valech, aprobado por el Congreso nacional, que son indiscutibles. Peor sobre los procesos históricos, cada uno puede tener su visión”.

Oposición por 50 años

Chile Vamos descartó participar del evento oficial de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en La Moneda, que contará con la presencia de altas autoridades del Mundo, además de artistas, víctimas y sobrevivientes del golpe. Sobre los diálogos con la oposición, señaló:

“Uno no puede estar rogando permanentemente a partidos políticos democráticos a que adhieran un compromiso tan simple, que fue redactado con la disposición y voluntad que firmaran todos. No se trata de una declaración más o una menos, sino de un compromiso hacia el futuro (…) Cuando Chile está por delante, la competencia de declaraciones no es lo que ayuda a salir”.

En la misma línea, destacó las declaraciones hechas por la presidenta de Evópoli, la constituyente Gloria Hutt, y de la senadora Ximena Rincón. También reveló que le propuso a la oposición un acto alternativo en el ex Congreso Nacional, en Santiago, y “eso también lo descartaron”: “Uno no puede seguir en negociaciones eternas. El documento queda a disposición para quien quiera adherir a él”.

“Hubiese sido deseable que haya sido un momento de encuentro, más allá de las diferencias legítimas tenemos. Lo que no se puede pretender es que esas diferencias se escondan; sino que se traten con respeto. Por eso se los planteé la posibilidad de suscribir en otro lugar, en otro momento”, añadió.

Hacia el final, hizo un llamado a la ciudadanía a conmemorar el próximo 11 de septiembre viéndolo como “un momento de reflexión, pacífico, que recordemos la tragedia, las alegrías que inspiraron los sueños de un mundo distinto, la épica de la lucha contra la dictadura, y que sea de forma pacífica”: “Nosotros condenamos la violencia, y en democracia la violencia no cabe como herramienta política”.

También podrán firmar la carta los mandatarios internacionales invitados. Mientras que la firma con la oposición fue a “dar por finalizado quién firma y quién no firma”.

Allende y Pinochet

Otra de las imágenes que el Presidente Boric abordó fue la declaración de Chile Vamos y más todavía, la de algunos de sus representantes que han asegurado que el dictador Augusto Pinochet “no hubiera existido” sin la figura del expresidente Salvador Allende. Eso, junto a la declaración de la oposición, lo llevó a la reflexión:

“Tenemos diferentes interpretaciones históricas de cómo se llega a esto. Muchos personeros de Chile Vamos han dicho persistentemente que sin Allende no hubiera habido Pinochet. Me pregunto honestamente qué significa eso: que si hoy tuviéramos un Gobierno constitucional que no les gusta, ¿podría haber otro Pinochet? Espero que no”.

“El futuro de Chile no puede estar en un tironeo de quién firma y no firma una declaración”, cerró.