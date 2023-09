Vicepresidente del Consejo Constitucional: “Nos esforzamos por mantenernos fiel al anteproyecto, porque es expresión de un acuerdo político”

Con polémica y conflicto han concluido algunas de las últimas votaciones en las comisiones del Consejo Constitucional, debido a las diversas enmiendas que el Partido Republicano ha presentado y que no han dejado contentos a muchos.

El rodeo chileno como deporte nacional, un Consejo Técnico Asesor en Contraloría, o que aquellos personeros políticos acusados constitucionalmente puedan seguir desempeñándose en cargos públicos, han generado diversas críticas.

Sobre esto conversó con ADN Hoy el consejero y vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle, quien señaló que actualmente “estamos viviendo un periodo de inflexión“.

“Hemos tenido una trayectoria accidentada, ya que partimos con unas enmiendas de republicanos que causaron cierto escozor, explicablemente a mi juicio”, agregó.

“En los últimos días han retirado algunas de estas enmiendas, pero aún hay distancias, porque acá se ha producido un reacomodo de las fuerzas políticas, que todavía no halla su estado de solución o equilibrio“, prosiguió.

Asimismo, Valle reveló que “las comisiones presididas por Chile Vamos han estado más disponibles para la conversación. A diferencia de aquellas dirigidas por republicanos, donde a esta altura del proceso es evidente”.

En esa línea, el vicepresidente de la instancia declaró que “la relación entre Chile Vamos y republicanos no está del todo conformada, y la izquierda, que formamos la minoría, nos encontramos con una realidad distinta que no esperábamos, y que se nos presentó de manera sorpresiva el 7 de mayo”.

Pese a esto, no descartó que “se produzca un acuerdo político más adelante, porque hay otras etapas del proceso”, aunque advirtió que “quedan pocos días para las votaciones en particular en algunas comisiones, y todavía no se ha decidido algunas normas constitucionales de mayor importancia“.

Anteproyecto

Por otro lado, Aldo Valle se refirió a la conducción del proceso liderado por el Partido Republicano en el consejo, indicando que estos han tomado distancia del trabajo realizado previamente por la Comisión Experta en el anteproyecto,

“El debate y el trabajo que llevó adelante la Comisión Experta se hizo con una representación de fuerzas políticas, en las que no se contaba o no participó en la forma que ahora lo está haciendo el Partido Republicano“, comentó.

“En la bancada de izquierda hemos hecho el mayor esfuerzo por mantenernos fiel a ese acuerdo político que representa el anteproyecto, porque este es expresión de un acuerdo político“, sostuvo.

Además, el vicepresidente del consejo manifestó que “quienes no participaron de ese acuerdo han dado señales muy claras de que no lo quieren, no lo valoran, y que quisieran salir con un texto muy distinto al anteproyecto. Yo diría que ese es el principal debate político que tenemos”.

“Emergió una nueva fuerza política para llevar adelante y ser parte importante y protagónica de un acuerdo por Chile, que se hizo entre otras fuerzas políticas y con otras perspectivas“, dijo.

“Se han dictado normas constitucionales como exención de contribuciones, y eso nunca se hace, tanto por la complejidad de los sistemas tributarios, como porque a nivel constitucional no se expuso datos o mediciones que son muy relevantes”, graficó.

Rechazo en encuestas

Finalmente, el vicepresidente del Consejo Constitucional se refirió a las encuestas, donde si bien el rechazo a la propuesta constitucional sigue liderando las preferencias, el apruebo comienza de a poco a sumar adeptos.

Respecto a estas cifras, Valle expresó que “es responsabilidad de quienes han llevado adelante estas iniciativas, y ellos deberían dar cuenta de por qué anteponen ese propósito identitario, pero que están más cerca de la oportunidad política, pero no necesariamente mira el bien común o a largo plazo“.

“La constitución debe ser el momento para mirar hacia adelante“, señaló, añadiendo que “una democracia sin ventaja, un Estado que se encamine a resolver las necesidades más urgentes que tienen millones de compatriotas”.

“Nosotros como minoría hacemos esfuerzos para dar señales y conciliar, pero no nos ha resultado, porque el balance es muy magro”, cerró Aldo Valle.