La inesperada confesión de Rojo Edwards sobre el estallido social: “Soy 25 octubrista”

El senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, se refirió este jueves al estallido social de 2019, entregando su perspectiva sobre los hechos ocurridos en el país durante octubre de aquel año, autodenominándose como “25 octubrista”.

En concreto, el parlamentario afirmó sentirse “identificado” con la marcha del 25 de octubre de 2019, que reunió a más de un millón de personas en la Plaza Italia, en el centro de Santiago.

“Yo me siento completamente identificado con la marcha del millón, pero eso fue el 25 de octubre. Yo soy, si usted quiere, ’25 octubrista’, pero el 18 de octubre yo vi violencia, vi tipos que quemaron el Metro”, expuso Rojo Edwards a Sala de Ensayo de 13C.

“En la marcha del millón, las personas estaban ahí pidiendo muchas cosas; mejores pensiones, mejor salud, no estaban pidiendo nueva Constitución, no me vengan con cuentos. Los que pedían nueva Constitución son los que se quedaron después, 10 mil, 15 mil personas que violentaron Santiago y lo destruyeron”, complementó el congresista.