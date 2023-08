El viernes 25 agosto murió el exministro de Interior Belisario Velasco, y de esta manera, actualmente solo quedan con vida dos de los trece integrantes del Grupo de los Trece. Militantes democratacristianos que el 13 de septiembre de 1973 firmaron una declaración en contra del golpe de Estado. Y uno de los firmantes que sigue con vida, el abogado y periodista Jorge Donoso Pacheco, habló con ADN acerca de este hito histórico.

Donoso Pacheco para el momento en que firmó la declaración en contra del golpe de Estado era miembro del Consejo Nacional de la Democracia Cristiana. Posteriormente, se desempeñó como integrante del Tribunal Supremo de la DC. Además de que fue director de Fortín Mapocho y subdirector de La Nación. Sin olvidar que también presidió el Colegio de Periodistas y el directorio de Televisión Nacional (TVN).

El origen de la Declaración de los Trece

Al ser consultado sobre el origen de la Declaración de los Trece, Jorge Donoso contó que “no fue una cuestión que surgiera ese mismo día solamente, sino que una sucesión de hechos. Que comienzan con el Tanquetazo, en que un grupo de dirigentes y parlamentarios demócratas cristianos nos juntamos en la casa de don Bernardo Leighton, a cuya residencia llega Patricio Aylwin y toda la directiva. Y desde ahí, incluso Aylwin llama a Allende para darle su solidaridad“.

Tras ello, el periodista y abogado expuso que “la segunda oportunidad fue la declaración de la Cámara de Diputados, donde a varios de nosotros nos habían llamado dirigentes de la Unión Popular y del gobierno para decirnos que había algunos que querían darle el carácter de luz verde al Golpe a esta declaración. Y en esa oportunidad también nos reunimos en la casa don Bernardo, pero fuimos al partido invitados por Patricio Aylwin, que era el presidente, quien le ordenó a Eduardo Cerda que leyera una declaración tratada por Renán Fuentealba, que decía que la interpretación que le querían dar no era la correcta“.

Y por último, recordó que la tercera causa de esta declaración, “es el día del Golpe, en que tanto Bernardo Leighton como Ignacio Palma quisieron ir a La Moneda, pero por las circunstancias que en ese momento había, especialmente el riesgo que no se sabía lo que estaba pasando en la calle, varios de los que estaban ahí se lo impidieron. Entonces como una solución alternativa a eso, surgió la idea de hacer esta declaración, que redactó principalmente el mismo Bernardo Leighton“.

La persecución que sufrieron los firmantes

Más adelante, cuando se le preguntó por las repercusiones y la presión que recibieron los firmantes por parte de la dictadura, Donoso Pacheco, respondió: “Las persecuciones, o más bien las distintas medidas represivas que se tomaron contra nuestra, no fueron a propósito de la declaración. Yo creo que había muchas ganas de alguna gente de la Junta de hacerlo, pero por circunstancias que no conozco, eso no ocurrió“.

“Las medidas represivas que hubo con posterioridad, fueron porque nosotros, por supuesto, no nos quedamos solamente con la declaración. Sino que cada uno de nosotros siguió peleando y luchando contra la dictadura y por el restablecimiento de la democracia“, añadió.

El caso de José Piñera, el papá del expresidente

Posteriormente, el abogado y periodista de 83 años se refirió al caso de José Piñera Carvallo, difunto militante DC y padre del expresidente Piñera, quien originalmente firmó la declaración en contra del golpe de Estado, pero después se arrepintió y pidió que se quitara su firma.

“Él habló con Bernardo Leighton para pedirle que retiraran su firma. Seguramente le dio las razones a él para hacerlo, pero yo no las conozco. Ahora, es verdad, y yo creo que puede haber sido así, que algunos dirigentes o personeros importantes del partido hablaron con varios de los firmantes para que retiraran su firma, y podría haber sido uno de ellos José Piñera“, sostuvo Donoso Pacheco.

“Pero uno de los que quiso retirar su firma, sobre todo porque a mí me consta que así fue, que fue Fernando Sanhueza, la respuesta que le dio don Bernardo fue ‘el que firmó, firmó’. O sea, le aceptó a Piñera, pero no se le aceptó a los demás, porque habría podido empezar una seguidilla de arrepentidos”, complementó.

Cuando la DC quiso hacer de la declaración su postura oficial

En otra instancia, de la conversación con ADN, Jorge Donoso habló sobre el momento en el que la Democracia Cristiana quiso que la Declaración de los Trece sea la postura oficial del partido ante el golpe de Estado. “En un momento se planteó eso. Y me acuerdo perfectamente que Belisario Velasco fue el que categóricamente, rechazó esa posibilidad diciendo ‘la historia es la historia, y los hechos no se pueden cambiar’“, afirmó.

“Ahora, otra cosa es el reconocimiento que han hecho distintos dirigentes del partido, especialmente Patricio Aylwin, que opinó que la declaración que hicimos, encabezada por Bernardo Leighton, se había convertido en la del partido. Entonces, yo creo que decirlo de esa manera es correcto, pero la historia fue lo que fue“, agregó.

Temió por su hija

Minutos después, Jorge Donoso recordó sobre cómo se vivió las horas posteriores a la firma de la Declaración de los Trece en su familia. “La verdad es que yo no recuerdo que haya habido alguna reacción, de crítica o de preocupación por algo que había hecho en ese momento. Porque, por supuesto, por todo lo que conversábamos, teníamos muy claro que nosotros estábamos contra el Golpe, y que había que tener un gesto público en ese sentido”, aseguró.

“Ahora, en lo personal, yo lo cuento también en el libro que cité recién, Los trece del trece, que mi preocupación en el momento que yo firmé fue por mi hija, que en ese momento tenía solo meses, había nacido en mayo, por lo que podía ocurrir. Pero, como lo digo también en el libro, yo creo que mi hija, cuando creciera, iba a pensar, ‘mejor tener un padre consecuente que un papá vivo, pero que no asumió lo que correspondía en su momento histórico’“, adicionó.

Luego, al preguntársele con quiénes siguió viéndose más entre los integrantes del Grupo de los Trece, contestó: “No, hubo varios. Yo diría que con todos ellos estuvimos siempre en permanente contacto, por distintas razones. O sea, yo con don Bernardo, antes que estuviera en regreso a Chile, yo lo veía frecuentemente. También teníamos contacto con Belisario, con Florencio, Ignacio Balbontín, Mariano Ruiz-Esquide… Se formó espontáneamente, dado el hecho de la firma de este documento, un grupo humano en el que estuvimos siempre muy cercanos“.

Hubo militantes DC que aseguraron que también habían firmado

En otro momento de la entrevista, Donoso Pacheco contó algunas anécdotas relacionadas con el Grupo de los Trece. “Mucho tiempo después, ya restablecido el régimen democrático, habitualmente nos reuníamos el mismo 13 de septiembre. O una fecha próxima. Invitados por Mariano Ruiz-Esquide, que era senador. Era el momento de inculcarnos y recordar lo que en ese momento pasó. Fueron motivos por los cuales, en un momento determinado, me di impulsado a escribir el libro que le señalé (Los trece del trece)“, rememoró.

Finalmente, Jorge Donoso Pacheco reveló que “varias personas, varios militantes, dirigentes demócratas cristianos, decían que habían firmado la declaración. A mí no me constaba, pero como esto lo manejó Bernardo, yo tenía la duda de que podía serlo. Entonces, cuando volvió del exilio Bernardo, le pedí que me prestara la declaración original. Y entonces, para comprobar, porque podía haber más personas que habían firmado”.

Luego, agregó: “Y don Bernardo me dijo, ‘no te la presto, porque no me la vas a devolver, y porque está la firma de José Piñera, y no quiero hacerle problemas con el hijo’. Porque el hijo ya era, en ese momento, ministro, o había sido ministro de Pinochet. Bueno, en ese momento le dije, ‘mire, le aseguro que se la voy a devolver. Y además, en el caso de Piñera, voy a colocar un papel encima de su firma, lo que se ve en el original incluso, y la voy a fotocopiar sin la firma de él’“.

“En ese momento la fotocopia recién se estaba introduciendo, entonces no era muy conocida. Y al final me aceptó, y así se conservó esta declaración. Que está en este momento en el Museo de la Memoria“, adicionó y cerró.