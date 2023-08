Ministro Cataldo responde a críticas: “Tener un ministro PC no significa que se comenzará a leer a Marx y Lenin en las escuelas”

El pasado miércoles el Presidente Gabriel Boric concretó su tercer cambio de gabinete. Entre los ajustes ministeriales —realizados a cinco carteras— en Educación salió Marco Antonio Ávila (RD) y asumió Nicolás Cataldo, quien se convirtió en el primer titular de esta repartición militante del Partido Comunista (PC).

Este último punto fue criticado por la oposición, principalmente Chile Vamos. “Hoy día la brecha de aprendizaje, la deserción escolar, la salud mental de los estudiantes, debería ser la prioridad y no la ideología del Partido Comunista que le ha hecho tanto daño a la educación en Chile”, señaló en su momento el diputado y subjefe de la bancada de Evópoli, Jorge Guzmán.

“Temores infundados”

Bajo este contexto, el nuevo titular de Educación respondió a los cuestionamientos, afirmando a La Tercera que son “temores infundados”.

“Ojalá que seamos capaces de ponernos de acuerdo en grandes políticas de Estado que le den estabilidad a un sistema que urge y grita por tener esa estabilidad”, manifestó el ministro Cataldo.

Respecto a sus mensajes en redes sociales donde criticaba la labor de Carabineros reflotados por la oposición, el secretario de Estado indicó: “Antes de que surgiera el episodio de los tuits fui superclaro en la posición de la violencia en las escuelas, que distingo del problema de convivencia escolar, que se atienden con decisiones educativas”.

“La delincuencia en contextos escolares tiene que tratarse diferente. Cuando se queman micros, cuando aparecen supuestos estudiantes con armas de fuego, son cosas intolerables como sociedad y eso hay que tratarlo con la mayor fuerza posible. Para mí no hay ni doble lectura ni complejos en materia de seguridad ni la importancia que tienen las policías en el aseguramiento del orden público y el combate a la delincuencia”, agregó la autoridad de Gobierno.

“Que lo digan”

Sobre las críticas a su militancia, Nicolás Cataldo dijo: “Si la oposición se allana a tener una conversación en materia educativa —estoy convencido de que va a ser así— vamos derribando mitos y prejuicios que son propios de otra época de la historia, propios de la Guerra Fría inclusive, sobre todo en un año bien delicado como es la conmemoración de los 50 años del Golpe”.

“Tener un ministro PC no significa que se comenzará a leer a Marx y Lenin en las escuelas. Cuando la sociedad dice un ministro comunista no significa que se está sobreideologizando a los niños ni comiendo guaguas, esas cosas van permitiendo seguir avanzando en democratizar. Yo también fui el primer subdere comunista y los recursos no empezaron a llegar a las comunas del PC”, complementó.

En la misma, el ministro Cataldo afirmó: “Naturalmente, si el problema es que yo soy militante del PC, que lo digan. No se trata de los tuits, de si soy o no capaz, de si había alguien mejor preparado, el problema es que soy militante del PC. Y eso no es bueno para la democracia”.

“Los sectores de oposición que están generando esta línea estratégica de ponerme como el flanco del Gobierno para atender esta dinámica de disputa les van a hacer un flaco favor a la educación y a los niños. No es a mí ni al gobierno a los que van a tener que darles explicaciones, es a la ciudadanía. La educación no puede ser una trinchera política o ideológica, sino un espacio de grandes acuerdos. Y si fuera un militante republicano, creo que tendríamos la disposición, al menos yo la tendría, de conversar”, expresó el nuevo titular de Educación.