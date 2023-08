Expresidenta Michelle Bachelet y posibilidad de nueva candidatura: “Espero no estar frente a ese dilema”

Este jueves, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, la expresidenta Michelle Bachelet fue consultada sobre la posibilidad de presentar una nueva candidatura presidencial. En ese contexto, la exmandataria manifestó que “espero no estar frente a ese dilema“.

En detalle, en conversación con “CNN 50, Testimonios de la Historia“, Bachelet se refirió a su intención de cerrar el penal de Punta Peuco al término de su segundo mandato, sin embargo, aseguró que dio la orden pero no le “hicieron caso”. Además, también fue abordada por la posibilidad liderar una nueva (y tercera) candidatura a La Moneda.

De esta forma, la expresidenta partió respondiendo que “cada vez que me han preguntado si quiero volver a ser candidata, he dicho que no. Como también cada vez que me preguntan, me llaman, si quiero ser candidata a secretaria general de las Naciones Unidas (…) porque llegué a la conclusión de que mi vida en las últimas décadas ha sido bastante intensa“.

En esa línea, explicó que “cuando murió mi madre yo me pregunté cuáles eran mis prioridades, y yo estaba afuera (de Chile), y cuando en Miami se colapsó el edificio, estaba mi único tío vivo y su señora, entonces ahí me hice otra pregunta, cuánto tiempo me queda“.

“Espero no estar frente a ese dilema”

“Ahí decidí que yo quería volver a Chile, que es mi país, y ver qué hacía, y todavía estoy pensando qué hago, y creo que lo que puedo hacer por un lado es también trabajar en temas que me convocan, como son los temas mujer, medio ambiente, infancia, entonces la verdad yo espero no estar frente a ese dilema que usted me plantea“, agregó.

En concreto, la exjefa de Estado explicó que el ideal es que aparezcan nuevos liderazgos, para que la democracia pueda renovarse. “Yo creo que a la democracia le hace bien renovarse, y, por lo tanto, creo que la tarea de las fuerzas democráticas, progresistas, es que haya liderazgos que convoquen a la gente a votar por ellos”, concluyó.