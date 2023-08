“No es un cambio cosmético”: Camila Vallejo responde críticas de la oposición tras cambio de gabinete

Este miércoles se concretó el tercer cambio de gabinete del gobierno del Presidente Gabriel Boric. El recambio de figuras se da en el contexto del caso convenios y la salida anticipada de Giorgio Jackson.

El jefe de Estado decidió cambiar a los líderes de las carteras de Educación, Bienes Nacionales, Minería, Culturas y Desarrollo Social, los que fueron calificados como cosméticos por la oposición.

A esto respondió la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien señaló que “este es un cambio de gabinete que tiene que ver justamente con cómo el gobierno, en el rumbo que ha fijado, logra consolidar, reforzar y mejorar en ministerios que son claves para las personas”.

“Son respetables las críticas, las posiciones legítimas y observaciones de distintos sectores y particularmente en este caso de la oposición”, expresó Vallejo, pero aclaró que: “Sin embargo, esto no es un cambio cosmético, estamos hablando de ministerios, como lo hemos dicho, importantes”.

“El Ministerio de Educación no es un ministerio cosmético, el Ministerio de Desarrollo Social no es un ministerio cosmético, el Ministerio de Minería no es un ministerio cosmético y el Ministerio de Bienes Nacionales tampoco es un ministerio cosmético”, puntualizó la secretaria de Estado.