PS reconoce la renuncia de Giorgio Jackson como un “gesto” con el cual esperan “destrabar las conversaciones con la oposición”

La renuncia del ahora ex ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, sigue dando de qué hablar y durante la tarde de este sábado fue el Partido Socialista (PS) quien emitió un nuevo comunicado al respecto.

Han sido muchas, y variadas, las reacciones en torno a uno de los movimientos políticos más importantes de las últimas semanas. Además, con esto no solo se considera el momento como consecuencia de hechos anteriores, sino que también se pone atención al futuro.

En este sentido, desde el PS analizaron la salida de Jackson y los ecos que esto podría o debería tener en la reconfiguración del escenario político. Esto, tras una reunión extraordinaria de la Mesa Directiva.

“La salida del ahora ex Ministro Giorgio Jackson es un gesto, y así lo valoramos, para destrabar las conversaciones con la oposición“, comenzaron enfatizando en el comunicado.

Con esto esperan que “no se sigan dilatando los necesarios acercamientos con miras a lograr mayorías para aprobar la reforma previsional y avanzar hacia un pacto tributario que permita financiar permanentemente, mayores dotaciones de Carabineros y tecnología para seguridad pública“.

También sostienen la idea de “terminar con las listas de espera en salud, financiar el régimen de cuidados y sala cuna universal y pensiones dignas de $250.000, la mitad del sueldo mínimo que se ha fijado para el próximo año”.

“Actitud obstruccionista en parte de la derecha”

Además de apelar a la discusión centrada en los puntos de intereses ciudadanos, el Partido Socialista también profundizó en el tenso momento político que podría estar entorpeciendo el diálogo.

“Hay un amplio consenso social sobre las prioridades ciudadanas. La política debe hacerse cargo de ello. La actitud obstruccionista que hemos visto en parte de la derecha debe cesar“, agregan.

“El diálogo es consustancial a la democracia. Nadie debe restarse de estos espacios; donde no haya acuerdos, quedarán establecidos los disensos e instaremos por buscar acuerdos. No aceptaremos como conducta política cerrarse a las conversaciones: no se construye el país sin escucharnos”.

“Un llamado a todos los actores políticos”

De esta manera, el PS espera que la escena política siga un curso claro tras la renuncia de Giorgio Jackson, ya que, bajo el juicio del oficialismo era una de las “excusas” que planteaba la oposición para seguir avanzando en el diálogo.

Ante esto expresaron: “Como Partido Socialista de Chile, reiteramos nuestro apoyo al Gobierno, así como a todas las políticas públicas tendientes a terminar con la pobreza y desigualdad, a darle condiciones de vida dignas a todos”.

“Manifestamos nuestra preocupación por el clima hostil que se ha ido instalando en la política, una polarización extrema que no le hace bien al país. Hacemos un llamado a todos los actores políticos a buscar consensos“, añaden.