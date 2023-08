“Llegó el momento de ponerse de acuerdo”: Presidente Boric llama a la Cámara a votar a favor de la reforma previsional

Este viernes, el Presidente Gabriel Boric llamó a la Cámara de Diputadas y Diputados a votar la reforma de pensiones. En ese sentido, el Mandatario aseguró que “llegó el momento de ponerse de acuerdo“.

En detalle, en el marco de un encuentro junto a organizaciones de la sociedad civil en la comuna de Macul, denominado “Mejores Pensiones para Chile“, y que contó con la participación de la expresidenta Michelle Bachelet, el Mandatario criticó el sistema actual.

“Cuando se planteó la necesidad de la reforma previsional el 2006, fue porque el sistema extremo de capitalización individual de las AFP demostró su fracaso en asegurar pensiones dignas“, sostuvo el jefe de Estado.

En esa línea, agregó que “era, según el creador de este sistema (José Piñera), una suerte de Mercedes Benz… ¿A dónde la viste? Si la mayoría de las personas que se pensionan en nuestro país se pensiona con menos del sueldo mínimo. No alcanza para vivir“.

“Llegó el momento de ponerse de acuerdo”

A raíz de esta situación, el Presidente Boric aseguró que es el momento de que las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo. “Llegó el momento de ponerse de acuerdo. Ustedes saben que ingresamos la reforma previsional hace 10 meses y algunos nos dicen que no hemos querido sentarnos a discutir, que no ha habido suficiente tiempo o que no van a discutir hasta que se vaya tal o cual ministro”, indicó.

En ese aspecto, destacó que “los proyectos en política nunca sale el 100% de lo que uno quiere. El arte de la política es ponerse de acuerdo entre quienes piensan distinto, pero poniendo en el centro el bien común de la mayoría de la población, no los intereses partidarios o los intereses de unos pocos, o de los dueños de las AFP, sino de ustedes, del pueblo de Chile”.

“Les pido generosidad”

“Hay quienes proponen que el 6% de cotización adicional vaya solamente a las cuentas individuales, eso significaría que los actuales pensionados no les mejoraría la pensión. Nosotros hemos estado disponibles a mejorar las herramientas, les pido entonces también a la oposición, reciprocidad, generosidad, pensando en el bien de Chile. Pongámonos de acuerdo ahora”, explicó.

Finalmente, el Mandatario llamó a acelerar la tramitación del proyecto de la reforma previsional. “No queremos que los chilenos y chilenas sigan esperando. Por eso sentémonos a la mesa ya, lleguemos a acuerdos ya y que la reforma de pensiones se vote en el mes de septiembre en la Cámara de Diputados”, concluyó el Presidente Boric.