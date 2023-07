Ministra Vallejo y cuestionamientos a Jackson: “Para un sector el problema es su cercanía con el Presidente”

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, se refirió a los cuestionamientos que ha recibido su par de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, por el caso convenios y los robos que han afectado a dependencias de su cartera.

La secretaria de Estado se refirió a las crítica que ha levantado la oposición en contra de su compañero de gabinete, a raíz del caso convenio y tras el robo de 23 computadores y una caja fuerte a dependencias de la cartera que lidera el militante de Revolución Democrática.

“Los cambios los determina el Presidente”

Lo anterior llevó a la Unión Demócrata Independiente (UDI) a condicionar los diálogos para las reformas con el Gobierno de no salir el ministro Jackson de su cargo, carta que el Ejecutivo calificó de “calumniosa” y que “imputaba delitos” al titular de Desarrollo Social.

“Los cambios los determina el Presidente. Hace muy poquito me tocó señalar a nombre del Presidente que no iba a haber cambio de gabinete”, respondió la ministra Vallejo al Diario Financiero al respecto.

“Creo que la pregunta tiene que ir por otro lado: si tenemos un ministro de Estado que fue calumniado por parte de un sector de la oposición sobre la supuesta comisión de delitos que no cometió; que ha sido criticado por militar en un partido a propósito de que hubo militantes de ese partido que se vieron involucrados en el caso Convenios. Si estamos de acuerdo en que no se puede juzgar a una autoridad política sólo por el hecho de ser militante de un partido que ha tenido militantes involucrados en un caso de corrupción, porque si no estaríamos pidiendo la cabeza a varios presidentes de partidos de la oposición”, agregó la titular de la Segegob.

En esa línea, la vocera de Gobierno expuso que lo anterior “no es una lógica sana en el debate público y no es un criterio para medir o evaluar o exigir responsabilidades políticas. Porque hoy es un ministro de Estado, mañana un parlamentario o un representante de partido. Al final, para un sector el problema del ministro Jackson es su cercanía con el Presidente. Por eso se le cuestiona, por eso se le quiere sacar. Eso, la verdad, no es una razón suficiente”.

“Una fijación con el ministro”

Consultada por el medio citado si estas acusaciones entorpecen el trabajo del gobierno, la ministra Vallejo dijo: “Lo que entorpece es que haya una fijación con el ministro Jackson. Que haya una fijación por discutir sólo si es que me gusta o no el ministro Jackson, en vez de estar discutiendo sobre los temas que le interesa al país. Lo que entorpece es que haya un partido que decida salirse de la discusión sobre cómo aumentamos las pensiones porque el ministro Jackson no sale. No necesitamos eso en política”.

“Por eso nuestro esfuerzo ahora está en el pacto fiscal, en la reforma de pensiones. Si es que hay un partido que no quiere avanzar o define obstruir una reforma quizás es mejor que no esté en el debate y que estén aquellos partidos y parlamentarios que sí quieren avanzar a pesar de las diferencias. Ahí está nuestra vocación y nuestro ánimo. Pero cada uno tendrá que a los chilenos por la decisión que tome”, cerró la autoridad del Ejecutivo.