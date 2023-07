Ministra Tohá tras renuncia de exsubsecretaria Gutiérrez: “Cometió un error, no está en cuestión el convenio”

Este domingo, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió a la renuncia de la ahora exsubsecretaria de las Culturas, Andrea Gutiérrez, dimisión a raíz de “un error administrativo”, al no haberse abstenido de firmar dos contratos con la corporación de Cultura de la municipalidad de Santiago, lugar donde trabajó antes de asumir su cargo en la cartera.

Al respecto, en conversación con Estado Nacional de TVN, la secretaria de Estado señaló: “Ella cometió un error, no está en cuestión el convenio ni las actividades que se hayan hecho. Lo que genera la dificultad es que ella antes trabajaba en esta corporación, vinculada al municipio de Santiago y esa es la razón por la cual ella se aparta del cargo”.

“(Gutiérrez) asumió plenamente el error, no hay en esto una disputa con ella. Ella reconoce que no estuvo bien y que se equivocó”, agregó la titular del Interior.

Sumario

Consultada si en este caso existió un delito, la ministra Tohá señaló: “Los elementos que hay hasta ahora son exclusivamente que se firmó un convenio con quien era el antiguo empleador de la exsubsecretaria, no hay en este momento en ningún otro elemento y el sumario se hace porque es lo que corresponde cuando hay una irregularidad administrativa”.

“Los sumarios se refieren a irregularidades administrativas, cuando hay sospechas de delito, se denuncia a los tribunales, los sumarios no investigan delitos, se investigan temáticas administrativas”, precisó la autoridad de Gobierno.

Respecto al supuesto convenio firmado por la exautoridad y una fundación ligada a la pareja de su jefe de gabinete, la ministra Tohá dijo: “Esos recursos los asigna un consejo, el sumario tendrá que ver esto con detalle, pero entiendo que en esas sesiones en que se hicieron estas asignaciones, la subsecretaria no fue parte, no participó, pero el sumario va a encargarse también de mirar estas temáticas”.

“En otras reparticiones…”

Finalmente, ante la renuncia y salida de varias autoridades de Gobierno a raíz del llamado caso convenios, la ministra Tohá si bien expuso que “todavía no es el momento de hacer un balance”, ya que “todavía estamos conociendo distintas situaciones”, se diferenció de reacciones en caso similares en administraciones anteriores.

“Lo que es importante que de manera inmediata, cuando se han visto indicios de irregularidad bajo el mando de una autoridad, se han tomado medidas y por eso estas personas han salido apenas ha habido indicios de que bajo su actuación se tomaron decisiones que son cuestionable y por eso, el número alto —que no es tanto, pero es importante—”, afirmó la secretaria de Estado,

“En otras reparticiones uno ve que se dice ‘hasta que no se demuestre y no esté en el último elemento que establece una responsabilidad’ no se toma ninguna decisión, y aquí ha sido al revés”, cerró la ministra Tohá.