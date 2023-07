Presidente Boric tras críticas de Sebastián Piñera: “Me preocupa más la gente que el expresidente”

Polémica generaron los dichos del expresidente Sebastián Piñera, quien mediante una carta publicada en El Mercurio tildó de populista al Gobierno, y cuestionó su postura frente al paro nacional de profesores, donde más de 100 mil docentes se plegaron para exigir respuesta a una serie de demandas.

“Los niños, niñas y jóvenes de Chile no tienen la culpa ni deben pagar las consecuencias de un Gobierno que llegó al poder a costa de promesas populistas que hoy no puede cumplir, y de un Colegio de Profesores que se preocupa mucho de sus propios intereses, y muy poco de mejorar la calidad de la educación en nuestro país”, partió declarando.

“Si hablamos de deudas históricas, la más importante es la que tenemos con los estudiantes más vulnerables, a quienes se les ha negado una educación de calidad”, sostuvo el exmandatario, agregando que “Chile enfrenta una grave y devastadora crisis educacional y es tiempo de decidir dónde poner nuestras prioridades”.

Desde la UDI respaldaron las palabras de Piñera. “Ojalá sean muchas las cartas y columnas que vayan en ese sentido“, señaló el diputado y jefe de bancada, Jorge Alessandri.

“Me preocupa más la gente que el expresidente”

Sobre esto se refirió el actual Presidente de la República, Gabriel Boric, quien en medio de su visita a la región del Biobío sostuvo que “no tengo nada que decirle, me preocupa más la gente que el expresidente”

“Estamos acompañando a la gente que perdió animales, en algunos casos tuvo daño a las viviendas y estamos preocupados de la gente, de sus problemas y no de polémicas absurdas que nada construyen ni nada ayudan a la gente que lo necesita hoy día”, prosiguió.

“Lo que me parece es que en Chile debiéramos estar más preocupados de los problemas que tienen las personas que han sufrido, que lo están pasando mal, los que tienen pensiones que no les alcanzan para llegar a fin de mes, que de andar peleando por la prensa, esa por lo menos es mi preocupación, esa es la manera en la que yo voy a actuar y ustedes pueden ver que estamos en terreno, preocupados de eso, y no andar peleando ni con expresidentes ni con otras personas“, enfatizó Boric.

Más temprano, y en la misma línea que el Presidente Boric, la ministra Carolina Tohá respondió duramente al exmandatario. “Si fuéramos un gobierno populista hubiéramos ahondado el déficit fiscal que heredamos. Si fuéramos un gobierno populista hubiéramos aumentado los niveles de endeudamiento que heredamos”, aseveró.