Reforma de pensiones se entrampa: bancada de la UDI no asistió a mesa técnica y no hubo consenso sobre el 6%

La mañana de este viernes, el Gobierno convocó la segunda reunión para avanzar con la reforma de pensiones. En la instancia, se abordó el destino del 6% de cotización adicional, tema que no logró un consenso debido a que la bancada de la UDI no asistió a la mesa técnica.

Esto, luego que esta tarde la UDI anunciara su retiro de la mesa de diálogo mientras el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se mantenga en su cargo. Declaraciones que el ministro Secretaría General de Gobierno, Álvaro Elizalde, calificó como “inadmisibles“.

En detalle, la mesa técnica de pensiones fue liderada por la Ministra del Trabajo, Jeannette Jara y el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes. Además, de 22 expertos de partidos políticos con representación parlamentaria y los parlamentarios, Alberto Undurraga (DC), Andrés Giordano (IND-FA), Cristián Labbé (UDI), Héctor Ulloa (IND- PPD) y Marta González (PPD).

“Por ningún motivo vamos a ceder”

El centro del debate está en el 6% de cotización adicional, ya que la postura de la oposición sigue firme. Incluso, el parlamentario de ese partido, Cristían Labbé reafirmó la posición que ha mantenido y expresó que “por ningún motivo vamos a ceder en el 6%, eso es de los chilenos, para ellos y su jubilación“.

“La UDI en ningún caso le va a entregar el 6% a un Gobierno que no es capaz de administrar ni siquiera las fundaciones o el Ministerio de Desarrollo Social. Por ningún motivo, no hay garantías ni confianza por parte de los chilenos para que este Estado y Presidente le administre las pensiones. El 6% va si o si a las cuentas individuales y heredable”, agregó.

Por su parte, diputado Ulloa señaló que no pierde el optimismo, y que “la derecha sigue en deuda. En el fondo lo que ellos impiden es un triunfo del Presidente Boric”. En ese sentido, aseguró que “a estos sectores que les interesa proteger los intereses de las AFPs, su excusa es el 6% y no el fondo de lo que ellos realmente les interesa defender”.

Inasistencia de la UDI

Al respecto a la inasistencia de la UDI a la mesa técnica, la ministra Jara dijo que “es necesario tener a la vista que en la política no todo vale(…) La contingencia política no puede poner en entre dicho la voluntad de un pacto previsional para nuestro país ya que millones de ciudadanos están esperando una solución”.

El próximo martes se retomará la votación en particular de la reforma de pensiones en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, sin embargo, el diputado Juan Santana (PS), que preside dicha comisión, afirmó que “el tiempo para avanzar en la reforma previsional es ahora y si no se alcanza un acuerdo en las próximas semanas, lo más probable es que no haya reforma“.

Finalmente, el diputado Andrés Giordano apuntó que “la UDI viene amenazando sobre pararse de la mesa desde el día uno. No ha participado en la mesa técnica, hoy día participa de mala gana en este espacio, yo espero que recapaciten y pongan el bienestar de los chilenos y chilenas primero”.