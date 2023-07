Presidente de la Cámara al Consejo Constitucional: “Cuidemos como algo sagrado la convivencia cívica”

Este viernes, el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Vlado Mirosevic, asistió al pleno del Consejo Constitucional. En la instancia hizo un llamado a los consejeros a cuidar “como algo sagrado la convivencia cívica“.

En detalle, el titular de la cámara se refirió a su preocupación por el deterioro de la “convivencia cívica” y manifestó que esto “lo hemos visto, lamentablemente, y me ha tocado sufrirlo en la Cámara, y creo que si nosotros no damos un ejemplo en esto es muy difícil exigir lo mismo del país”.

En esa línea, el presidente de la Cámara llamó a los consejeros a cuidar “como algo sagrado la convivencia cívica”, advirtiendo que “un país que no tiene estabilidad democrática, que no tiene acuerdos, no va a tener ni justicia social ni crecimiento económico“.

“Abandonar la arrogancia”

Asimismo, el parlamentario sostuvo que el Consejo Constitucional tiene una responsabilidad tremenda, ya que para lograr este objetivo es necesario abandonar la arrogancia y abrir caminos a la humildad democrática.

“Creo que ustedes tienen entre manos una responsabilidad tremenda, creo que el tono de este proceso es muy importante. Si hay algo que falló en el proceso anterior fue justamente en el tono y creo que hay que abandonar la arrogancia y abrir camino a la humildad democrática para escuchar al que piensa distinto“, indicó.