Presidente del Senado plantea investigación unificada a cargo de Fiscal Nacional por caso convenios: “Es la hora del Poder Judicial”

Este domingo, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), y el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, se refirieron al desarrollo del llamado “caso convenios”, que indaga millonarios acuerdos de seremis de Vivienda y Urbanismo, y Desarrollo Social y Familia, con fundaciones ligadas al Frente Amplio.

Por su parte, el senador gremialista se refirió a la solicitud de un sector de la oposición que pide la salida de los ministros Carlos Montes y Giorgio Jackon del Gobierno, sindicados como los responsables políticos de estos hechos, y afirmó: “Lo que corresponde hoy día es la hora de la justicia”.

“Lo que más me importa es que funcionen los organismo contralores, investigadores, fiscalizadores y sancionadores, es la hora del Poder Judicial y eso tiene que ver con la responsabilidad de penales o civiles”, agregó el parlamentario.

Indagación bajo el Fiscal Nacional

Respecto a la idea que todas estas indagaciones desprendidas del “caso convenios” sean llevadas por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, el senador Coloma afirmó: “A mí me parece una idea, no es la única, puede haber otras, pero a mí me parece una idea razonable”.

“Aparentemente no son causas desvinculadas unas de otras, tienen un patrón común, creo que para el efecto de la investigación y desde mi perspectiva, me parece una buena idea tratar de unificar esta causa y tener una sola responsabilidad y ojalá que el Fiscal Nacional sea quien se haga cargo de esta investigación por la gravedad, por el impacto, por el efecto que tiene en una democracia y en una sociedad”, complementó el titular del Senado.

“Una performance prácticamente nula”

Por su parte, respecto a las responsabilidades políticas, el diputado Francisco Undurragara señaló: “El Presidente de la República deberá y tiene que ponderar qué es lo mejor para el país. Nosotros desde la oposición creemos que el Presidente tiene que darle no solamente las facilidades a la justicia para investigar, sino además tiene que descomprimir la situación política que hoy día estamos viviendo”.

“Desde ese punto de vista, la performance del ministro Jackson en el Ministerio del Desarrollo Social ha sido prácticamente nula. Nosotros, como miembro incluso de la comisión de Desarrollo Social, no hemos recibido absolutamente ningún proyecto de ley en un año o cuatro meses por parte de este Gobierno y eso es preocupante”, manifestó.

“En la materia de las transferencias de fondos a las ONGs o fundaciones, claramente el ministro de Desarrollo Social es una persona que no solamente tiene que ejecutar sino tiene que cuidar los recursos. Y desde ese punto de vista, nosotros creemos, sobre todo por la coordinación que existe entre hoy día exmilitantes y suspendidos militantes del partido que él fundó —Revolución Democrática—, que hoy día se hace bien insostenible en este minuto su presencia en el gabinete”, cerró el diputado Evópoli.