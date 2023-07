Caso convenios: Jaime Bellolio (UDI) llama a la oposición a “resistir la tentación de capitalizar la crisis del Frente Amplio”

El exministro de la Secretaría General de Gobierno de la segunda administración de Sebastián Piñera, Jaime Bellolio (UDI), se refirió al llamado “caso convenios” que ha removido a la política nacional las últimas semanas, luego que se comenzarán investigaciones respecto a millonarios acuerdos entre seremis de diferentes carteras y fundaciones ligadas a partidos del Frente Amplio.

El exsecretario de Estado arremetió contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, luego que este afirmara —dichos que después aclaró— que estos casos se arrastraban del gobierno de Piñera.

“El intento de sostener que el caso de Democracia Viva venía de épocas anteriores es mentira. De hecho, tuvo que reconocer que ese caso había ocurrido en este gobierno y obviamente no lo dijo, pero es bajo su mandato. Lo que sí es cierto es que existe la glosa del presupuesto desde el año 2015, que fue ocupada el año 2019 y que fue aprobada por él como senador cada uno de los años”, expresó el exdiputado a La Tercera.

“Que se investigue todo”

Consultado si podría asegurar que en el gobierno del expresidente no se cometió ninguna irregularidad de ese tipo, Jaime Bellolio expuso: “Que se investigue todo lo que se deba, sin empatar ni tratar de empañar a toda la sociedad civil, como si fueran igual de fraudulentas que Democracia Viva”.

En esa línea, respecto a la investigación de la Fiscalía de O’Higgins por convenios firmados con fundación el segundo gobierno de Sebastián Piñera, el exministro dijo: “El caso no tiene por dónde empatar, la información que tengo es que las obras se realizaron y la persona que estaba relacionada se inhabilitó, que es lo que corresponde”.

En la misma, Bellolio expuso que el daño que ha causado el caso convenios al Frente Amplio es “irreversible” porque “ellos se fundaron bajo la idea de que eran moralmente superiores a quienes estuvieron en los 30 años y en el gobierno anterior. Creían que los problemas de Chile no se solucionaban porque no había voluntad política. Cuando ellos llegaron se dieron cuenta de que en verdad había que gestionar, que no bastaba con hablar, pero no hay que sacar cuentas alegres y decir ‘pasemos por caja’ ante el Frente Amplio como si no hubiese un daño para todo el resto de la política”.

“Hay que resistirse a la tentación…”

Sobre si se equivocó la derecha cuando amenazó con acusar constitucionalmente a los ministros Montes y Jackson, Jaime Bellolio expresó: “Me tocó vivir muchas acusaciones constitucionales que al final eran más bien políticas y no de acuerdo a las infracciones constitucionales. Los casos de corrupción que hoy día estamos viendo son graves, tienen que investigarse todos. La única manera de poder avanzar es que esto sea sin impunidad”.

“Pero creo que no basta con decir que tiene que salir uno o dos ministros, o que se pueda acusar constitucionalmente a uno u otro. Es parte de la labor fiscalizadora de los partidos, pero no puede ser el primer mecanismo que aparece cada vez que sale un caso como este. Creo que Chile Vamos, hasta ahora, y en este caso republicanos también, con el ministro Montes, al menos, han sabido esperar (…) Pero hay que resistirse a la tentación de pretender, como decía antes, pasar por caja en el corto plazo, porque terminamos dañando a la institucionalidad, al país, a la democracia, en el mediano y largo plazo”, cerró el exministro de Estado.