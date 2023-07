En un nuevo episodio de ADN Hoy, el diputado Luis Cuello, jefe de bancada del Partido Comunista, fue invitado a hablar acerca de la contingencia nacional. Y específicamente, acerca del financiamiento del Estado hacia fundaciones ligadas a políticos y las consecuencias de esto. Además, que también se refirió a la polémica por los dichos de Patricio Fernández.

Ante el denominado Caso Convenios, congresistas de la oposición han esbozado posibles acusaciones constitucionales contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Y acerca de esto, se le preguntó a Luis Cuello, quien respaldó la gestión que han llevado a cabo ambos secretarios de Estado.

“Es un momento complejo sin ninguna duda. Sin embargo, yo estimo que el gobierno ha actuado bien. Ha actuado con energía. Y también ha actuado con celeridad. Es decir, el gobierno desde el primer minuto, y así lo ha dicho el presidente, ha indicado que esto se investigue caiga quien caiga y sin ningún tipo de defensas corporativas“, dijo.

“Hay una buena cuota de oportunismo”

Más adelante, acerca de estas posibles acusaciones constitucionales, el diputado Luis Cuello sostuvo que “no he visto ningún mérito, ninguna razón, ningún argumento para acusar ni al ministro de Vivienda ni al ministro Jackson. Creo que ellos han actuado correctamente. En particular, el ministro de Vivienda ha liderado las investigaciones“.

“Entonces, creo que hay una buena cuota de oportunismo al respecto. Esto a la derecha, en cierta medida, le vino bien porque, claro, estaban muy complicados por los casos de corrupción en los que está involucrado Renovación Nacional con el alcalde Torrealba que, dicho sea de paso, está en prisión preventiva”, añadió después.

Por último, al respecto, el diputado Cuello señaló que “también acá hay que hacer una revisión más hacia atrás. Ayer se votaron varias comisiones investigadoras, nosotros apoyamos todas. Y por supuesto aquí hay que hacer una revisión de las transferencias monetarias“.

🎙️ EN VIVO | En #ADNHoy diputado Luis Cuello (@luiscuellop) y Caso Convenios: “No veo ningún mérito para acusar (constitucionalmente) al ministro de Vivienda ni al ministro Jackson (…) Hay una buena cuota de oportunismo al respecto” 📻 https://t.co/Lt648WAstq pic.twitter.com/isvrU7XX69 — Radio ADN (@adnradiochile) July 5, 2023

Insiste en pedir la salida de Patricio Fernández por sus dichos

Posteriormente, al diputado Luis Cuello se le consultó sobre el petitorio de la congresistas del Partido Comunista y de dos diputados socialistas, en el que exigen la salida de Patricio Fernández como asesor del gobierno por los 50 años del golpe de Estado. “Yo hago un juicio muy crítico del rol que ha cumplido Patricio Fernández“, planteó al inicio.

“Y al respecto, respaldo absolutamente la carta que han formulado 160 organizaciones de Derechos Humanos. Porque, creo que lo que se requiere acá, y sin pretender personalizar la discusión, es una persona que esté encargada de coordinar los 50 años del golpe y que tenga una convicción“, añadió.

Tras ello, el congresista comunista explicó que “esa convicción es la que debe tener un gobierno progresista de reivindicar el papel de Salvador Allende, el rol de la Unidad Popular, su legado, y también por supuesto de apuntar a establecer garantías de no repetición. Y no relativizar el golpe de Estado“.

Finalmente, acerca de los dichos de Patricio Fernández, el diputado Luis Cuello expresó que “él puede tener su opinión, pero en definitiva es una opinión que no es digna de una persona que va a estar a cargo de los 50 años del golpe de Estado“.

Los dichos de Patricio Fernández

Es importante recordar que en conversación con Manuel Antonio Garretón, en el programa Tras las líneas con MAGarretón, Patricio Fernández declaró: “Lo que uno podría empujar, con todo el ímpetu y con toda la voluntad, es decir: ‘Ok, tú podrás y los historiadores y los politólogos discutir cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar, es que sucesos posteriores a ese golpe, son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio’”

Y minuto después, al ser cuestionado por sus dichos por el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Fernández aclaró que “quizás hay un malentendido del lenguaje. Lo que quiero decir es, la discusión de por qué sucedió, no quiere decir que tú justifiques que eso pueda o deba suceder ante determinadas circunstancias“.

“No se despegan aviones para solucionar un conflicto político (…) Vamos a acordar que ese no es el camino de solución de conflictos“, adicionó finalmente.