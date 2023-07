La jornada de este martes, en el marco de una sesión por el ‘Caso Convenios’, el senador Jorge Soria (PPD-INDP) tuvo una alterada reacción en la Comisión de Vivienda y Urbanismo.

“¡Ya termino y aunque te moleste estoy pensando en mi Chile, en mi gente que está sufriendo, que no come. Y si tú estás apurado, bueno, ándate a otra pega y no seas ni senador ni diputado ni parlamentario. Aquí uno viene porque quiere al pueblo, a su país, a Chile, y si no, no vengan!”, manifestó mientras golpeaba la mesa.

Esto, luego que el presidente de la instancia, Fidel Espinoza (PS) le pidió que se apurara en entregar su intervención en medio de la sesión para escuchar los antecedentes por parte del ministro de Vivienda, Carlos Montes, respecto a las posibles irregularidades en el ‘Caso Convenios’.

“Perdona que haya sido un roto”

Al término de su discurso, el senador Soria se disculpó por su reacción. “Perdona que haya sido un roto, presidente, pero si no rompemos el sistema, vamos a seguir en esta reunión siempre apurados, todos apurados. Dejemos de estar apurados”, insistió.