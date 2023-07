Pese a todo, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) es optimista sobre la discusión de reforma tributaria (o nuevo pacto fiscal), “aunque la cosa no está fácil: se ha enturbiado mucho el ambiente (…) Hay un estado de ánimo distinto para enfrentar las reformas y creo que se nos hará más cuesta arriba”, pormenorizó la mañana de este lunes, el primero de julio, en conversación en ADN Hoy.

La última semana de junio, Lagos Weber compartió con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y otros representantes del empresariados, más otros potenciales inversionistas, en el “Chile Day”, celebrado en Toronto, Canadá, y Nueva York, Estados Unidos.

Las cosas que han pasado y que “han enturbiado” el ambiente tienen relación con el “Caso Convenios“, o también llamado “Caso Democracia Viva“, que involucró millonarios traspasos de dinero desde la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta a una cuestionada fundación, donde todos los involucrados militan en Revolución democrática. Ante esto, la propuesta del también presidente de la comisión de Hacienda del Senado es:

“Tenemos que seguir sentándonos a conversar y cuando no funcione, voy a tener que sentarme de nuevo a conversar. Y una tercera sentada a conversar hasta obtener un acuerdo que no será lo que buscaba inicialmente, pero nos permitirá despejar para adelante el tema tributario, el tema pensiones, eliminar esa incertidumbre y no quiero que estemos cuatro años haciendo una conversa sobre el tema tributario”.

Una base sobre la que se debería comenzar el diálogo, con el estado actual de las cosas, según Lagos Weber, podría ser una batería de temas “incómodos”: impuestos, “que no debe ser lo único”, apuró, sino también exención de impuestos, gestión del Estado y más. “Si vamos a hablar de un pacto fiscal de verdad, y dado el ambiente que tenemos por delante, creo que desde el Gobierno, el oficialismo, que es diverso, vamos a tener que ser muy pragmáticos en esto”, acotó.

Así las cosas, el caso Convenios enturbia el ambiente y “comunicacionalmente, es bien injusto: qué culpa tienen los pensionados de que no les puedan aumentar las pensiones por una eventual irregularidad o delito, vamos a quedarnos sin reforma de pensiones. Pero puedo entender que comunicacionalmente me digan: ‘Cómo te vamos a aumentar la pensión si estás usando mal los recursos'”. Pero el punto es otro:

“Genera al interior del oficialismo una tensión que ya está desplegada y que ha sido abordada con harta madurez desde el Socialismo Democrático”.

Así las cosas, y pese a que algunos puedan tener “razones para hacer declaraciones incendiarias, cobras cuentas” por el caso, cree que hay que privilegiar “mantener el oficialismo, que es bien precaria la alianza que tenemos, y mantenerlo de una manera que nos pueda permitir funcionando; y hacer mi contribución para sacar adelante reformas que son necesarias, no para el Gobierno, que tiene 18% de apoyo”.

Explicar para qué es la reforma o el nuevo pacto fiscal e identificar en la vereda de la oposición a los interlocutores, precisando el destino de los impuestos a recaudar, cómo se fortalece la evasión y la elusión, y qué exenciones hay que mirar, podrían ser algunas líneas a definir. “Tiene que haber un ambiente que trascienda lo tributario a estas alturas”, resumió el senador. Y adelantó sobre el liderazgo del ministro Marcel:

“Tiene toda la flexibilidad del mundo y lo ha demostrado: desde el punto de vista de su gestión, el royalty, las 40 horas, el ingreso mínimo. O sea, algo inusitado. Hay flexibilidad máxima”.

Próximos diálogos

El miércoles 5 de julio, Marcel se reunirá con Ricardo Mewes, representante de los empresarios. Sobre los pasos a seguir, planteó Lagos Weber:

“Ojalá podamos tener un acuerdo con la UDI, RN y los Republicanos. Una reforma tributaria que sale con dos votos sale del Congreso, se promulga, pero tiene poco futuro. Sé que la política está enredada al corto plazo, hay mucha historia detrás, hay unas ganas de cobrarle la cuenta a un sector político por lo que ocurrió en el pasado, pero eso nos enturbia. El tema de los convenios lo hace peor, pero no queda otra: soy Gobierno, me quedan dos años y medio, tengo que hacer una reforma y tengo la oportunidad de hacerlo y tengo los cuadros adecuados”.