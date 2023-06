Analista Carlos Correa apunta a responsabilidad política de senador Latorre en que la crisis de Democracia Viva pasara al Gobierno

Durante la mañana de este viernes 30 de junio el analista político Carlos Correa se refirió en ADN Hoy a la crisis que ha significado para el gobierno el caso de los dineros asignados vía trato directo entre el Ministerio de Vivienda y la fundación Democracia Viva vinculada a militantes de Revolución Democrática, apuntando directamente a la responsabilidad política del presidente de dicha colectividad, el senador Juan Ignacio Latorre y el desvío de la crisis hacia La Moneda.

Al respecto, Carlos Correa indicó que fue un error que Latorre involucrara al ministro Montes en el conocimiento de las irregularidades cuando esto no era así, ya que ese simple hecho colocó la crisis en el gobierno.

“El retracto que hizo Latorre demuestra que el ministro Montes no tenía idea de este asunto, poner los focos sobre el ministro Montes lo vuelve vulnerable y el mismo ministro Montes ha tomado conciencia de eso, él sabe que el senador Latorre hizo que los focos estuvieran sobre él (…) El senador Latorre puso la crisis allá (en La Moneda), y si no lo hubiese hecho tendríamos una crisis compleja centrada en Revolución Democrática, que hubiese sido muy bueno para el gobierno“, aseguró el analista político.

“Les sale caro que Latorre siga siendo presidente de RD”

Carlos Correa agregó que a Revolución Democrática “le sale caro” el hecho de que el senador Latorre siga siendo presidente del partido luego de la forma en la que ha manejado la crisis, indicando que “yo no soy militante de RD y evalúo de afuera y creo que le sale bien caro cada minuto que él (senador Latorre) siga siendo presidente, les sale caro que este señor siga siendo presidente de su partido, eso es algo que tienen que evaluar ellos“.

A lo anterior añadió que “las crisis de este tipo siempre tienen impacto en las coaliciones, forma parte de y sin duda va a aquedar fracturada toda la coalición eso no queda duda, la tesis de los anillos es una tesis completamente superada (…) Hubiese sido bueno que la crisis hubiese quedado encapsulada en RD y no hubiese saltado al gobierno, pero el senador Latorre al meter al ministro Montes llevo la crisis a otro nivel, creo que es un punto de inflexión importante“.

El analista político Carlos Correa puntualizó que “todos los escándalos de este tipo siempre golpean a los gobiernos, es una regla general y este no es el primer gobierno ni el último que sufrirá crisis de este tipo, pero lo que es particular en este caso es que ellos habían construido una especie de mantra moral respecto de que eran una generación superior en términos de probidad y del manejo del Estado y en términos de la vinculación del dinero con la política, eso lo repetían incluso estando en el gobierno, el ministro Jackson incluso siendo ministro lo dijo, esto golpea ese mantra moral y eso es un daño mayor ese es un punto particular de esta crisis“.