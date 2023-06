Latorre (RD) cuestiona a Catalina Pérez por Democracia Viva: “Es muy poco probable que no supiera”

El senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, cuestionó a la diputada Catalina Pérez por el caso de los convenios entre el Ministerio de Vivienda y la fundación Democracia Viva.

Para el parlamentario oficialista, es “muy poco probable que no supiera, porque es su propia región, es su círculo cercano, etc. Habrá que comprobar si tuvo injerencia o no en la firma del convenio”.

“Puede que sí, puede que no, eso no lo sabemos, y por eso hay que despejar sus grados de responsabilidad y ella va a tener derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia”, agregó en conversación con Tele13 Radio.

Además, el senador señaló que este es “un caso complejo que ha ido evolucionando, han aparecido nuevos antecedentes, nosotros fuimos tomando decisiones colectivas. En una primera etapa, nadie puso el punto en Catalina Pérez en Revolución Democrática, hasta el miércoles que empieza a aparecer el foco en ella“.

“No hubo respaldo”

Por otro lado, Latorre descartó que haya habido un respaldo a la diputada Pérez, pese a aparecer junto a ella cuando realizó un punto de prensa por este caso.

“Eso fue el lunes, nosotros tomamos decisiones el fin de semana sobre el caso, de hecho, le pedimos a la diputada unos días antes que estallara el caso que fuera a Contraloría, y le pedimos que se desmarque de su círculo cercano. Además, el fin de semana decidimos pasar a los militantes al Tribunal Supremo”, explicó.

“En ese punto de prensa no hubo respaldo a la diputada. RD estaba empezando a conocer el caso y le pedimos a la diputada que se desmarcara de su círculo cercano y que se pusiera a disposición de la investigación. Hasta ese momento teníamos un descriterio de dos militantes, y dos días después surge la arista penal”, aseveró.