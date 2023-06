Gloria Naveillán y filtración de diputado Mellado (RN): “Me parece una vergüenza, porque nos desprestigió a todos”

El pasado lunes, parlamentarios de oposición materializaron la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, la cual responde a una “profunda crisis educativa”, presentando argumentos que van desde la educación sexual hasta la violencia escolar.

En esa línea, se sortearon a los diputados y diputadas que compondrán la Comisión Revisora, la cual quedó compuesta por Tomás Hirsh (Acción Humanista), Juan Santana (PS), Héctor Ulloa (IND-PPD), Miguel Becker (RN) y Gloria Naveillán (Independiente- cerca a republicanos).

Esta última, parlamentaria por la Región de La Araucanía, conversó con ADN Hoy sobre esta acusación constitucional, donde descartó una motivación por la orientación sexual del ministro. “Que el ministro tenga una condición sexual específica, no me hace ni la más mínima diferencia“, señaló.

“De hecho, yo tengo un hijo gay, entonces malamente me podría importar algo como su condición sexual“, agregó.

Por ello, la parlamentaria dijo que “el ministro de Educación tiene un trabajo que cumplir, y yo tengo que revisar todos los antecedentes de la acusación, que tiene siete capítulos muy bien fundados, y acá hay que hacer la pega que nos corresponde“.

Asimismo, manifestó que “lo que más me llama la atención es todo lo relacionado con la Junaeb donde, según la acusación, hay imputaciones muy serias”.

En otra arista, Naveillán se refirió a la posición de la Democracia Cristiana, quienes no descartaron apoyar la acusación, mientras que en paralelo buscan asumir la presidencia de la Cámara de Diputados.

“Ese tipo de cosas son las que nos tienen tan mal catalogados por la ciudadanía, y son las que debemos erradicar de lo que es el ejercicio de la política”, dijo la diputada, añadiendo que “me da vergüenza que diputados voten por intereses particulares propios“.

Filtración de audio

Por otro lado, Gloria Naveillán se refirió a la polémica filtración de un audio por parte del diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, durante una reunión entre el Presidente Gabriel Boric y parlamentarios de la macrozona sur.

“Para no tener problemas, yo apagué mi celular. Por ello, el Presidente tenía la certeza de que la única que tenía el celular apagado durante la reunión, era yo“, relató.

No obstante, y pese a lamentar lo realizado por Mellado, la diputada calificó el hecho como “una vergüenza”. “Lamento mucho que haya sido el diputado Mellado, nunca lo habría sospechado, porque él lleva adelante un trabajo sobre la defensa del Estado de Derecho en La Araucanía, y, por lo tanto, me dolió más aún la filtración del audio“, sostuvo.

“Me parece bajo, porque en una reunión con el Presidente no se graba. Acá no cuenta el “llegué atrasado” o el que “era para tener los puntos claros”. Hay cosas que no se hacen. Si es delito o no, lo deberá determinar la Justicia”, aseveró.

“Pero me parece una vergüenza, porque nos dejó a todos mal. Las confianzas se habían construido dificultosamente con el Ejecutivo, e iban bien encaminados porque esa fue una excelente reunión, pero que lata que esto nos desprestigió a todos“, expresó.

Comisión para la Paz en La Araucanía

Finalmente, la parlamentaria abordó la Comisión para la Paz en La Araucanía, donde apuntó a que “esto no tiene ningún sentido, porque todos los datos están en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), y que nunca han querido entregar un informe”.

“Comisiones ha habido muchas, y ahora vamos a volver a meter lucas, porque quienes forman parte de esta comisión no estarán pagados, pero ¿los asesores? Ellos sí, además de los viajes, reuniones, alimentación, todo ese dinero sale del Estado”, cerró.